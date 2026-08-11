Кабмін прискорить роботу для виконання зобов’язань в рамках Ukraine Facility, - Корецький

Кабінет Міністрів прискорить роботу для виконання зобов'язань в рамках Ukraine Facility.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

За словами глави уряду, це необхідно, щоб отримати максимально можливий обсяг фінансування від партнерів.

"Це критично необхідний ресурс для країни. На нараді з міністрами, відповідальними за конкретні напрямки, детально проаналізували поточну ситуацію — які зобов’язання вже виконані, які прострочені, де є проблемні місця та як їх вирішити. Окремо розібрали кроки, які вже зараз створюють ризик недоотримання коштів", - пояснив Корецький.

Читайте: Євросоюз виділив ще 30 мільйонів євро на відбудову української енергетики: на що підуть кошти

Також прем'єр наголосив, що потрібно вже зараз закрити зобов’язання і виконати умови третього кварталу.

"Уряд повинен працювати на випередження та забезпечити кожне можливе надходження зовнішньої допомоги.



За підсумками наради дані відповіді доручення. Визначили конкретні строки та відповідальних за кожним проблемним напрямком. Станом на сьогодні Україна залучила вже 29,5 млрд євро з передбачених Українським Планом 46,8 млрд євро", - підсумував він.

Читайте: Україна ризикує вперше втратити частину допомоги ЄС через невиконані реформи, - ЗМІ

Що передувало?

Нагадаємо, програма Ukraine Facility передбачає 50 мільярдів євро допомоги Україні до 2027 року. Виплати напряму прив’язані до виконання реформ та індикаторів, погоджених між Києвом та ЄС.

Читайте: Сербія готується увійти до Шенгенської зони та запровадити візи для росіян