Кабмин утвердил Программу деятельности правительства: документ передан в Раду

Кабинет Министров одобрил Программу деятельности правительства и в установленный законом срок передал ее на рассмотрение Верховной Рады. Документ определяет основные цели, конкретные задачи и персональную ответственность за их выполнение.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня одобрили Программу деятельности Правительства. Документ в установленный законом срок передан на рассмотрение Верховной Рады. В программе зафиксированы принципы работы Правительства, основные цели и конкретные задачи", — отметил он.

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Корецкий отметил, что это четкий перечень того, что должно сделать правительство. По каждому направлению предусмотрена четкая персональная ответственность.

Кроме того, Корецкий поблагодарил народных депутатов, которые приняли участие в подготовке и доработке документа. И добавил, что рассчитывает на скорейшее рассмотрение программы парламентом.

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Основная цель программы

"Основная цель программы — выстоять и победить в войне за независимость. Это наша совместная работа и совместная ответственность за результат", — подчеркнул глава правительства.