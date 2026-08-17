Кабмин утвердил Программу деятельности правительства: документ передан в Раду
Кабинет Министров одобрил Программу деятельности правительства и в установленный законом срок передал ее на рассмотрение Верховной Рады. Документ определяет основные цели, конкретные задачи и персональную ответственность за их выполнение.
Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня одобрили Программу деятельности Правительства. Документ в установленный законом срок передан на рассмотрение Верховной Рады. В программе зафиксированы принципы работы Правительства, основные цели и конкретные задачи", — отметил он.
Корецкий отметил, что это четкий перечень того, что должно сделать правительство. По каждому направлению предусмотрена четкая персональная ответственность.
Кроме того, Корецкий поблагодарил народных депутатов, которые приняли участие в подготовке и доработке документа. И добавил, что рассчитывает на скорейшее рассмотрение программы парламентом.
Основная цель программы
"Основная цель программы — выстоять и победить в войне за независимость. Это наша совместная работа и совместная ответственность за результат", — подчеркнул глава правительства.
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