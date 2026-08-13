2,3 млрд грн виділено на підтримку прифронтових громад, - Корецький
Уряд виділив 2,3 млрд грн на підтримку прифронтових громад.
Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, передає Цензор.НЕТ.
Підтримку отримають 179 громад
За його словами, розподілили дотації між обласними бюджетами та бюджетами 179 територіальних громад прифронтових регіонів.
Це конкретна підтримка людей, які сьогодні працюють у надзвичайно складних умовах: освітян, медиків, соціальних працівників.
Підтримка Запорізької області
Корецький додав, що окремо Запорізька область отримає понад 36 млн грн на зарплати працівникам, які виходять на роботу на територіях активних бойових дій.
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