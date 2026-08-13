2,3 млрд грн виділено на підтримку прифронтових громад, - Корецький

Уряд виділив 2,3 млрд грн на підтримку прифронтових громад.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, передає Цензор.НЕТ.

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Підтримку отримають 179 громад

За його словами, розподілили дотації між обласними бюджетами та бюджетами 179 територіальних громад прифронтових регіонів.



Це конкретна підтримка людей, які сьогодні працюють у надзвичайно складних умовах: освітян, медиків, соціальних працівників.

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Підтримка Запорізької області

Корецький додав, що окремо Запорізька область отримає понад 36 млн грн на зарплати працівникам, які виходять на роботу на територіях активних бойових дій.

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