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Новини Опалювальний сезон Підтримка прифронтових громад
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Уряд готує додаткові дотації для прифронтових громад, - Свириденко

свириденко анонсувала дотації для регіонів

Уряд наразі працює над збільшенням фінансової підтримки прифронтових громад.

Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

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Планується розподіл додаткових дотацій місцевим бюджетам

Як зазначається, найближчим часом буде вирішено питання розподілу додаткових дотацій місцевим бюджетам, що зазнали негативного впливу від збройної агресії.

Разом з керівником Офісу Президента Кирилом Будановим Свириденко провела нараду за участі урядовців та народних депутатів, обговорили ключові питання соціальної підтримки прифронтових регіонів, визначили перелік першочергових дій.

"Сьогодні у 216 громадах десяти прифронтових областей проживають понад 6 млн людей. Попри щоденні російські обстріли там продовжують працювати школи, лікарні, підприємства та комунальні служби.

Наш пріоритет - забезпечити людям належний рівень підтримки, зберегти стійкість та економічну активність прифронтових громад", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Свириденко анонсувала зустріч з керівниками банків щодо кредитів для бізнесу на прифронтових територіях

Окрему увагу приділяють підтримці дітей та ВПО

Також зазначається, що окрему увагу приділили підтримці дітей. Зокрема, розміщенню дітей із числа ВПО та підтримці дітей загиблих Захисників і Захисниць.

Також прем'єрка зазначила, що уряд уже реалізує комплексний пакет із 60 програм підтримки для прифронтових територій.

Він охоплює безпечну освіту (підземні школи та садки, безоплатне гаряче харчування для понад 728 тис. учнів), медицину (доплати медикам, продовжене фінансування медзакладів і адресна допомога лікарям), підтримку ВПО та вразливих категорій, а також розширені можливості для українських виробників за програмами "Зроблено в Україні".

Також читайте: Уряд спрямував ще 40 млрд грн на захист критичної інфраструктури та підготовку до опалювального сезону

Громади готують до зими

Окремий напрям - підготовка до зими: у межах Планів стійкості громади забезпечуються резервним живленням, теплом і водопостачанням.

Автор: 

діти (5589) Свириденко Юлія (942) ВПО (119)
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Топ коментарі
+8
Це не обіцянка,це освоєння коштів,тож буде виконано у стислі сроки .
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13.06.2026 14:42 Відповісти
+7
банда міндіча-зеленського дуже активно сере обіцянками в останні дні. Що там сталося?
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13.06.2026 14:35 Відповісти
+5
Питання до Свириденко )))
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13.06.2026 14:39 Відповісти
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банда міндіча-зеленського дуже активно сере обіцянками в останні дні. Що там сталося?
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13.06.2026 14:35 Відповісти
Це не обіцянка,це освоєння коштів,тож буде виконано у стислі сроки .
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13.06.2026 14:42 Відповісти
Освоюють вони постійно, а тут якась аномальна активність - свірідєнка, буданов, фьодоров, Потужний само собою
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13.06.2026 14:51 Відповісти
Думаю,що діло в маштабі оборудки.Для цього потрібно створити маштабність проблеми,тому залучили багатьох.Також це рейтинги після потужних обсирів з міндічами,династією,хто такий вова
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13.06.2026 14:59 Відповісти
Можливо, там 90 ярдів допомоги зайшло, а можливо НАБУ щось нове оприлюднить про Вову R1
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13.06.2026 15:11 Відповісти
Питання до Свириденко )))
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13.06.2026 14:39 Відповісти
вона тільки на флейті грає, нова генерація політкинь ))
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13.06.2026 15:11 Відповісти
"атас" ой бережись вся Україно,"танцуют зелені дєвочкі , квартальні мальчікі.щоб наіпать всіх Вас"
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13.06.2026 15:02 Відповісти
Групи "соціальної підтримки прифронтових регіонів" вже в дорозі!
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13.06.2026 15:11 Відповісти
Що не коментарій то шедевр підарастичноухилянтської творчості
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13.06.2026 15:41 Відповісти
Это не та Юля, которую мы ищем).
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13.06.2026 15:57 Відповісти
 
 