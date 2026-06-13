Правительство готовит дополнительные дотации для прифронтовых громад, - Свириденко

Правительство в настоящее время работает над увеличением финансовой поддержки прифронтовых громад.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Планируется распределение дополнительных дотаций местным бюджетам

Как отмечается, в ближайшее время будет решен вопрос о распределении дополнительных дотаций местным бюджетам, пострадавшим от вооруженной агрессии.

Вместе с главой Офиса Президента Кириллом Будановым Свириденко провела совещание с участием членов правительства и народных депутатов, обсудили ключевые вопросы социальной поддержки прифронтовых регионов, определили перечень первоочередных действий.

"Сегодня в 216 громадах десяти прифронтовых областей проживают более 6 млн человек. Несмотря на ежедневные российские обстрелы, там продолжают работать школы, больницы, предприятия и коммунальные службы.

Наш приоритет — обеспечить людям надлежащий уровень поддержки, сохранить устойчивость и экономическую активность прифронтовых громад", — говорится в сообщении.

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Особое внимание уделяют поддержке детей и ВПЛ

Также отмечается, что особое внимание уделили поддержке детей. В частности, размещению детей из числа ВПЛ и поддержке детей погибших Защитников и Защитниц.

Также премьер-министр отметила, что правительство уже реализует комплексный пакет из 60 программ поддержки для прифронтовых территорий.

Он охватывает безопасное образование (подземные школы и детские сады, бесплатное горячее питание для более чем 728 тыс. учеников), медицину (доплаты медикам, продленное финансирование медучреждений и адресная помощь врачам), поддержку ВПЛ и уязвимых категорий, а также расширенные возможности для украинских производителей по программам "Сделано в Украине".

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Громады готовятся к зиме

Отдельное направление — подготовка к зиме: в рамках Плана устойчивости громады обеспечиваются резервным энергоснабжением, теплом и водоснабжением.