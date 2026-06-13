РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11116 посетителей онлайн
Новости Отопительный сезон
350 11

Правительство готовит дополнительные дотации для прифронтовых громад, - Свириденко

Свириденко анонсировала дотации для регионов

Правительство в настоящее время работает над увеличением финансовой поддержки прифронтовых громад.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Планируется распределение дополнительных дотаций местным бюджетам

Как отмечается, в ближайшее время будет решен вопрос о распределении дополнительных дотаций местным бюджетам, пострадавшим от вооруженной агрессии.

Вместе с главой Офиса Президента Кириллом Будановым Свириденко провела совещание с участием членов правительства и народных депутатов, обсудили ключевые вопросы социальной поддержки прифронтовых регионов, определили перечень первоочередных действий.

"Сегодня в 216 громадах десяти прифронтовых областей проживают более 6 млн человек. Несмотря на ежедневные российские обстрелы, там продолжают работать школы, больницы, предприятия и коммунальные службы.

Наш приоритет — обеспечить людям надлежащий уровень поддержки, сохранить устойчивость и экономическую активность прифронтовых громад", — говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Свириденко анонсировала встречу с руководителями банков по вопросу кредитов для бизнеса на прифронтовых территориях

Особое внимание уделяют поддержке детей и ВПЛ

Также отмечается, что особое внимание уделили поддержке детей. В частности, размещению детей из числа ВПЛ и поддержке детей погибших Защитников и Защитниц.

Также премьер-министр отметила, что правительство уже реализует комплексный пакет из 60 программ поддержки для прифронтовых территорий.

Он охватывает безопасное образование (подземные школы и детские сады, бесплатное горячее питание для более чем 728 тыс. учеников), медицину (доплаты медикам, продленное финансирование медучреждений и адресная помощь врачам), поддержку ВПЛ и уязвимых категорий, а также расширенные возможности для украинских производителей по программам "Сделано в Украине".

Читайте также: Правительство направило еще 40 млрд грн на защиту критической инфраструктуры и подготовку к отопительному сезону

Громады готовятся к зиме

Отдельное направление — подготовка к зиме: в рамках Плана устойчивости громады обеспечиваются резервным энергоснабжением, теплом и водоснабжением.

Автор: 

дети (6885) Свириденко Юлия (483) ВПЛ (38)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Це не обіцянка,це освоєння коштів,тож буде виконано у стислі сроки .
показать весь комментарий
13.06.2026 14:42 Ответить
+5
банда міндіча-зеленського дуже активно сере обіцянками в останні дні. Що там сталося?
показать весь комментарий
13.06.2026 14:35 Ответить
+4
Питання до Свириденко )))
показать весь комментарий
13.06.2026 14:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
банда міндіча-зеленського дуже активно сере обіцянками в останні дні. Що там сталося?
показать весь комментарий
13.06.2026 14:35 Ответить
Це не обіцянка,це освоєння коштів,тож буде виконано у стислі сроки .
показать весь комментарий
13.06.2026 14:42 Ответить
Освоюють вони постійно, а тут якась аномальна активність - свірідєнка, буданов, фьодоров, Потужний само собою
показать весь комментарий
13.06.2026 14:51 Ответить
Думаю,що діло в маштабі оборудки.Для цього потрібно створити маштабність проблеми,тому залучили багатьох.Також це рейтинги після потужних обсирів з міндічами,династією,хто такий вова
показать весь комментарий
13.06.2026 14:59 Ответить
Можливо, там 90 ярдів допомоги зайшло, а можливо НАБУ щось нове оприлюднить про Вову R1
показать весь комментарий
13.06.2026 15:11 Ответить
Питання до Свириденко )))
показать весь комментарий
13.06.2026 14:39 Ответить
вона тільки на флейті грає, нова генерація політкинь ))
показать весь комментарий
13.06.2026 15:11 Ответить
"атас" ой бережись вся Україно,"танцуют зелені дєвочкі , квартальні мальчікі.щоб наіпать всіх Вас"
показать весь комментарий
13.06.2026 15:02 Ответить
Групи "соціальної підтримки прифронтових регіонів" вже в дорозі!
показать весь комментарий
13.06.2026 15:11 Ответить
Що не коментарій то шедевр підарастичноухилянтської творчості
показать весь комментарий
13.06.2026 15:41 Ответить
 
 