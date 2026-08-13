Понад 104 тисячі родин з прифронтових громад отримають по 19 400 грн на підготовку до зими, - Мінсоцполітики

Понад 104 тисячі домогосподарств, які проживають у прифронтових районах України, зможуть отримати по 19 400 гривень одноразової допомоги на підготовку до зими. Загалом на зимову підтримку вразливих українців залучили понад 2,2 млрд гривень міжнародного фінансування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України.

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Понад 2 млрд грн спрямують на допомогу родинам у прифронтових районах

Основну частину фінансування – 2 012 792 601 гривню – надасть ЮНІСЕФ за підтримки урядів Німеччини, Норвегії, Швеції, Великої Британії та США, а також національних комітетів організації.

Домовленість закріпили у листі про обмін, який ЮНІСЕФ та Мінсоцполітики підписали 6 серпня. Гроші надійдуть на Рахунок гуманітарного реагування і стійкості, відкритий міністерством у Національному банку України.

Фінансування призначене для підтримки людей, які живуть поблизу лінії фронту, зокрема сімей із дітьми та їхніх опікунів. У межах програми понад 104 тисячі домогосподарств зможуть отримати одноразову виплату у розмірі 19 400 гривень.

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Ще понад 223 млн грн уже перерахували на зимову підтримку

Окремо Український Червоний Хрест за підтримки уряду США вже перерахував 223 813 000 гривень на програму допомоги вразливим категоріям населення під час опалювального сезону 2026/2027 років.

Ця програма також передбачає виплату по 19 400 гривень на одне домогосподарство. Отримані кошти родини зможуть самостійно витратити на паливо, оплату комунальних послуг, теплий одяг та інші потреби, пов'язані з підготовкою до холодів.

Виплати здійснюватимуть через Пенсійний фонд України за чинними державними платіжними механізмами.

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Отримувачів допомоги визначатимуть Мінсоцполітики та Пенсійний фонд

Міністерство разом із Пенсійним фондом відповідатиме за визначення отримувачів, перевірку їхніх даних та проведення виплат відповідно до затвердженого урядом механізму.

"Це вагома фінансова підтримка українських родин напередодні зими, але це також підтвердження довіри до державних механізмів надання допомоги", – зазначив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін.

За його словами, створений механізм дозволяє міжнародним та гуманітарним організаціям спрямовувати допомогу українцям через державну систему соціального захисту.

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