Более 104 тысяч семей из прифронтовых громад получат по 19 400 грн на подготовку к зиме, - Минсоцполитики
Наиболее уязвимые семьи, проживающие в прифронтовых громадах Украины, получат по 19 400 грн единовременной помощи на подготовку к зиме. Всего на программу выделено более 223 млн грн.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины.
Средства предоставлены при поддержке США
Более 223 млн грн на зимнюю поддержку украинцев перечислило Общество Красного Креста Украины через Счет гуманитарного реагирования и устойчивости Минсоцполитики. Финансирование предоставлено при поддержке правительства США.
Помощь предназначена для наиболее уязвимых домохозяйств, проживающих в прифронтовых громадах.
На что можно потратить 19 400 грн
Каждое домохозяйство, охваченное программой, получит единовременную выплату в размере 19 400 грн. Семьи смогут самостоятельно определить, на какие зимние нужды потратить деньги.
В частности, средства можно будет использовать на покупку топлива, оплату коммунальных услуг, теплую одежду и другие насущные нужды, связанные с подготовкой к холодному периоду.
Выплаты будут осуществляться через Пенсионный фонд Украины и уже существующие государственные платежные механизмы.
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