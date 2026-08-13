Более 104 тысяч семей из прифронтовых громад получат по 19 400 грн на подготовку к зиме, - Минсоцполитики

Наиболее уязвимые семьи, проживающие в прифронтовых громадах Украины, получат по 19 400 грн единовременной помощи на подготовку к зиме. Всего на программу выделено более 223 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины.

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Средства предоставлены при поддержке США

Более 223 млн грн на зимнюю поддержку украинцев перечислило Общество Красного Креста Украины через Счет гуманитарного реагирования и устойчивости Минсоцполитики. Финансирование предоставлено при поддержке правительства США.

Помощь предназначена для наиболее уязвимых домохозяйств, проживающих в прифронтовых громадах.

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На что можно потратить 19 400 грн

Каждое домохозяйство, охваченное программой, получит единовременную выплату в размере 19 400 грн. Семьи смогут самостоятельно определить, на какие зимние нужды потратить деньги.

В частности, средства можно будет использовать на покупку топлива, оплату коммунальных услуг, теплую одежду и другие насущные нужды, связанные с подготовкой к холодному периоду.

Выплаты будут осуществляться через Пенсионный фонд Украины и уже существующие государственные платежные механизмы.

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