2,3 млрд грн выделено на поддержку прифронтовых громад, - Корецкий

Правительство выделило 2,3 млрд грн на поддержку прифронтовых громад.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает Цензор.НЕТ.

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Поддержку получат 179 громад

По его словам, дотации распределены между областными бюджетами и бюджетами 179 территориальных громад прифронтовых регионов.



Это конкретная поддержка людей, которые сегодня работают в чрезвычайно сложных условиях: педагогов, медиков, социальных работников.

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Поддержка Запорожской области

Корецкий добавил, что отдельно Запорожская область получит более 36 млн грн на зарплаты работникам, которые выходят на работу на территориях активных боевых действий.

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