2,3 млрд грн выделено на поддержку прифронтовых громад, - Корецкий
Правительство выделило 2,3 млрд грн на поддержку прифронтовых громад.
Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает Цензор.НЕТ.
Поддержку получат 179 громад
По его словам, дотации распределены между областными бюджетами и бюджетами 179 территориальных громад прифронтовых регионов.
Это конкретная поддержка людей, которые сегодня работают в чрезвычайно сложных условиях: педагогов, медиков, социальных работников.
Поддержка Запорожской области
Корецкий добавил, что отдельно Запорожская область получит более 36 млн грн на зарплаты работникам, которые выходят на работу на территориях активных боевых действий.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль