Україна просить Нідерланди виділити €2 млрд на ППО із коштів, які зарезервовані на майбутні періоди

Україна звернулася до уряду Нідерландів із проханням достроково надати €2 млрд із коштів, зарезервованих на майбутню військову допомогу. Гроші планують використати для посилення протиповітряної оборони, зокрема закупівлі ракет та виробництва перехоплювачів безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив посол України в Нідерландах Андрій Костін, повідомляє De Volkskrant.

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"Ми повинні захистити наших громадян від жорстокого способу, яким Росія веде війну. Російські атаки спрямовані не лише на військові цілі та електростанції, а й дедалі частіше на торгові центри, універмаги та інші цивільні цілі", - наголосив посол.

Україна хоче отримати кошти раніше

Йдеться про €2 млрд, які Нідерланди вже зарезервували для військової підтримки України на майбутні періоди. Київ пропонує використати ці кошти достроково, щоб отримати необхідне озброєння раніше.

За словами Костіна, такий підхід дозволив би посилити українську ППО без очікування наступних бюджетних періодів. Водночас уряд Нідерландів наразі проводить складні бюджетні переговори.

Нідерланди вже використовували механізм дострокового фінансування допомоги Україні. Влітку міністерка оборони країни Ділан Єшільгоз-Зегеріус оголосила про спрямування €437 млн із фінансування, яке було передбачене на пізніший період.

Загалом Нідерланди щороку закладають у державний бюджет близько €3 млрд на військову допомогу Україні.

Водночас раніше Єшільгоз-Зегеріус заявляла, що можливості Нідерландів щодо прямої військової підтримки України майже вичерпані. Зокрема, вона зазначала, що Амстердам уже передав Києву значну частину доступних ресурсів і досяг межі своїх можливостей щодо постачання ракет для систем Patriot.

Новий запит України передбачає не збільшення вже погодженого фінансування, а дострокове використання коштів, які Нідерланди вже зарезервували на майбутнє.

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