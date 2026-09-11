Україна готова припинити бойові дії по лінії фронту за умови гарантій безпеки, - Буданов. ВIДЕО

Україна готова до припинення бойових дій по фактичній лінії фронту на день домовленості за умови гарантій безпеки, але без юридичного визнання окупації українських територій

Про це заявив керівник Офісу Президента Кирило Буданов інтерв'ю LTV, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

У Буданов запитали, як далеко може зайти спіраль ескалації у війні Росії та України.

"Не ми почали цю війну. Україна зазнала відкритої, непровокованої агресії з боку Російської Федерації ще у 2014 році, яка продовжилася новим етапом у 2022 році. І відповідь на ваше запитання, на жаль, така: стільки, скільки буде необхідно", - зазначив він.

За словами Буданова, якщо Росія не припинить бойові дії проти України, зрозуміло, що вона на власній шкурі відчує це ще більше й сильніше.

"Наші удари ставатимуть дедалі глибшими та з більшою бойовою потужністю", - наголосив керівник ОП.

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Також Буданов заявив, що Україна готова до завершення війни в будь-який момент.

"Ми готові до припинення бойових дій. Питання в Росії. Це абсолютно публічна, відкрита й офіційна позиція України. Ми готові та прагнемо закінчення війни. Звісно, на нормальних прийнятних умовах, а не у формі ультиматуму: мовляв, віддайте нам усе, і ви ще нам залишитеся винні. Такого не буде.

Моя суб'єктивна думка полягає в тому, що найреалістичніший варіант закінчення війни або принаймні припинення бойових дій - із гарантіями безпеки Україні - по фактичній лінії фронту на день досягнення домовленості. Звісно, без будь-якого юридичного визнання з боку України (відмови від територій). Такого не буде, і ніхто цього не робитиме", - додав він.

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