Украина готова прекратить боевые действия на линии фронта при условии гарантий безопасности, - Буданов. ВИДЕО

Украина готова к прекращению боевых действий по фактической линии фронта в день достижения договоренности при условии гарантий безопасности, но без юридического признания оккупации украинских территорий

Об этом заявилглава Офиса Президента Кирилл Буданов в интервью LTV, передает Цензор.НЕТ.

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У Буданов спросили, как далеко может зайти спираль эскалации в войне России и Украины.

"Не мы начали эту войну. Украина подверглась открытой, неспровоцированной агрессии со стороны Российской Федерации еще в 2014 году, которая продолжилась новым этапом в 2022 году. И ответ на ваш вопрос, к сожалению, таков: столько, сколько будет необходимо", — отметил он.

По словам Буданова, если Россия не прекратит боевые действия против Украины, понятно, что она на собственной шкуре почувствует это ещё больше и сильнее.

"Наши удары будут становиться все более глубокими и с большей боевой мощью", - подчеркнул глава ОП.

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Также Буданов заявил, что Украина готова к завершению войны в любой момент.

"Мы готовы к прекращению боевых действий. Вопрос в России. Это абсолютно публичная, открытая и официальная позиция Украины. Мы готовы и стремимся к окончанию войны. Конечно, на нормальных приемлемых условиях, а не в форме ультиматума: мол, отдайте нам все, и вы ещё останетесь нам должны. Такого не будет.

Мое субъективное мнение заключается в том, что наиболее реалистичный вариант окончания войны или, по крайней мере, прекращения боевых действий - с гарантиями безопасности Украины - по фактической линии фронта на день достижения договоренности. Конечно, без какого-либо юридического признания со стороны Украины (отказа от территорий). Такого не будет, и никто этого делать не будет", - добавил он.

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