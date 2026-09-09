Буданов о третьем заочном аресте в России: Враг паникует и принимает "шедевры абсурда"
Глава Офиса президента Кирилл Буданов отреагировал на решение российского "суда" о его заочном аресте, заявив, что оно не имеет для него никакого значения.
Об этом он написал в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
Реакция Буданова
"Решения так называемого российского "суда" не имеют для меня, как и для всего остального человечества, никакого значения. Значение имеет только моя работа, которая заставляет врага паниковать и принимать подобные шедевры абсурда. Считаю такие действия врага своеобразным признанием эффективности. Что ж, планку опускать нельзя, буду работать и в дальнейшем так же плодотворно", - написал Буданов.
Что этому предшествовало?
- 9 сентября российский суд заочно взял под стражу бывшего главу Главного управления разведки Украины и действующего руководителя Офиса президента Кирилла Буданова по обвинению в "применении запрещенных средств и методов ведения войны".
- Это уже третье заочное решение российского суда в отношении Буданова.
- В апреле 2023 года суд в Москве уже "заочно арестовывал" Буданова, когда тот занимал должность руководителя ГУР Минобороны. Тогда россияне инкриминировали ему якобы организацию терактов.
- В декабре 2023 года тогдашнего главу ГУР МОУ Буданова заочно арестовали по обвинению в 104 терактах, совершенных на территории России.
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