Буданов о третьем заочном аресте в России: Враг паникует и принимает "шедевры абсурда"

Глава Офиса президента Кирилл Буданов отреагировал на решение российского "суда" о его заочном аресте, заявив, что оно не имеет для него никакого значения.

Об этом он написал в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

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Реакция Буданова

"Решения так называемого российского "суда" не имеют для меня, как и для всего остального человечества, никакого значения. Значение имеет только моя работа, которая заставляет врага паниковать и принимать подобные шедевры абсурда. Считаю такие действия врага своеобразным признанием эффективности. Что ж, планку опускать нельзя, буду работать и в дальнейшем так же плодотворно", - написал Буданов.

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Что этому предшествовало?

9 сентября российский суд заочно взял под стражу бывшего главу Главного управления разведки Украины и действующего руководителя Офиса президента Кирилла Буданова по обвинению в "применении запрещенных средств и методов ведения войны".

Это уже третье заочное решение российского суда в отношении Буданова.

В апреле 2023 года суд в Москве уже "заочно арестовывал" Буданова, когда тот занимал должность руководителя ГУР Минобороны. Тогда россияне инкриминировали ему якобы организацию терактов.

В декабре 2023 года тогдашнего главу ГУР МОУ Буданова заочно арестовали по обвинению в 104 терактах, совершенных на территории России.

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