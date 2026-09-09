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Новости Буданова заочно арестовали в России
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Буданов о третьем заочном аресте в России: Враг паникует и принимает "шедевры абсурда"

буданов

Глава Офиса президента Кирилл Буданов отреагировал на решение российского "суда" о его заочном аресте, заявив, что оно не имеет для него никакого значения.

Об этом он написал в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

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Реакция Буданова

"Решения так называемого российского "суда" не имеют для меня, как и для всего остального человечества, никакого значения. Значение имеет только моя работа, которая заставляет врага паниковать и принимать подобные шедевры абсурда. Считаю такие действия врага своеобразным признанием эффективности. Что ж, планку опускать нельзя, буду работать и в дальнейшем так же плодотворно", - написал Буданов.

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Что этому предшествовало?

  • 9 сентября российский суд заочно взял под стражу бывшего главу Главного управления разведки Украины и действующего руководителя Офиса президента Кирилла Буданова по обвинению в "применении запрещенных средств и методов ведения войны".
  • Это уже третье заочное решение российского суда в отношении Буданова.
  • В апреле 2023 года суд в Москве уже "заочно арестовывал" Буданова, когда тот занимал должность руководителя ГУР Минобороны. Тогда россияне инкриминировали ему якобы организацию терактов.
  • В декабре 2023 года тогдашнего главу ГУР МОУ Буданова заочно арестовали по обвинению в 104 терактах, совершенных на территории России.

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Автор: 

Буданов Кирилл (656) россия (89480)
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Топ комментарии
+11
операція "прикриття"
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09.09.2026 19:04 Ответить
+3
До речі а хто такий ВОВА І КИРИЛО?
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09.09.2026 19:13 Ответить
+3
А чомусь на Залужного який їх вигнав з Херсону і з під Харківщини потопив Москву звісно не сам а разом з військом -ніякого арештного висновку нема? А за що Буданова арештовувавати за те що прикривав корупцій схеми в МО за те що посилав бійців на вірну смерть?- за це потрібно нагороджувати, чи за те що навів дрон Покладу в кабінет?- ну так це не добре- згоден
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09.09.2026 19:38 Ответить

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