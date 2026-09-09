Буданов про третій заочний арешт у Росії: Ворог панікує та ухвалює "шедеври абсурду"

Керівник Офісу президента Кирило Буданов відреагував на рішення російського "суду" щодо його заочного арешту, заявивши, що воно не має для нього жодного значення.

Про це він написав у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція Буданова

"Рішення так званого російського "суду" не мають для мене, як і для решти людства, жодного значення. Значення має лише моя робота, яка змушує ворога панікувати та ухвалювати подібні шедеври абсурду. Вважаю такі дії ворога своєрідним визнанням ефективності. Що ж, планку опускати не можна, працюватиму й надалі так само плідно", — написав Буданов.

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Що передувало?

9 вересня російський суд заочно взяв під варту колишнього очільника Головного управління розвідки України та чинного керівника Офісу президента Кирила Буданова за звинуваченням у "застосуванні заборонених засобів та методів ведення війни".

Це вже третє заочне рішення російського суду щодо Буданова.

У квітні 2023 року суд у Москві вже "заочно арештовував" Буданова, коли той перебував на посаді керівника ГУР МО. Тоді росіяни йому інкримінували нібито організацію терактів.

У грудні 2023 року тодішнього главу ГУР МОУ Буданова заочно заарештували за звинуваченням у 104 терактах, скоєних на території Росії.

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