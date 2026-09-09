Буданова "заочно арештували" у Росії за "заборонені методи ведення війни"
Колишнього очільника ГУР М, а сьогодні керівника Офісу Президента "заочно арештували" у Росії.
Про це повідомляють російські пропагандисти, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
У країні-агресорці Буданова "звинувачують" у нібито застосуванні заборонених методів ведення війни.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше суд у Москві вже "заочно арештовував" Буданова, коли той перебував на посаді керівника ГУР МО. Тоді росіяни йому інкримінували нібито організацію терактів.
Топ коментарі
+4 Яр Холодний
показати весь коментар09.09.2026 14:48 Відповісти Посилання
+3 Gary Grant
показати весь коментар09.09.2026 15:11 Відповісти Посилання
+2 Oleg #616413
показати весь коментар09.09.2026 15:04 Відповісти Посилання
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