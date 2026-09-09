Буданова "заочно арештували" у Росії за "заборонені методи ведення війни"

Колишнього очільника ГУР М, а сьогодні керівника Офісу Президента "заочно арештували" у Росії.

Про це повідомляють російські пропагандисти, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

У країні-агресорці Буданова "звинувачують" у нібито застосуванні заборонених методів ведення війни.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше суд у Москві вже "заочно арештовував" Буданова, коли той перебував на посаді керівника ГУР МО. Тоді росіяни йому інкримінували нібито організацію терактів.

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