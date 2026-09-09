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Новини Буданова заочно арештували у Росії
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Буданова "заочно арештували" у Росії за "заборонені методи ведення війни"

Буданова заочно арештували у Росії: що відомо?

Колишнього очільника ГУР М, а сьогодні керівника Офісу Президента "заочно арештували" у Росії.

Про це повідомляють російські пропагандисти, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

У країні-агресорці Буданова "звинувачують" у нібито застосуванні заборонених методів ведення війни.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше суд у Москві вже "заочно арештовував" Буданова, коли той перебував на посаді керівника ГУР МО. Тоді росіяни йому інкримінували нібито організацію терактів.

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Автор: 

Буданов Кирило (684) росія (47672)
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Топ коментарі
+4
Самі себе, за "запрещённые методы ведения вайны", арештувать не хочуть? Наприклад, за бомбардування Чернігівської обласної дитячої лікарні, 3 березня 2022 року, касетними ************? (це перший, мені відомий випадок, подібного...). Сліди, на асфальті тротуарів, від розриву касетних ***********, видно до цих пір...
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09.09.2026 14:48 Відповісти
+3
В кацапському дурдомі без змін.
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09.09.2026 15:11 Відповісти
+2
Вони усе порушили. Газ, фосфор, протипіхотні міни і багато іншого забороненого. Окрім ЯЗ
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09.09.2026 15:04 Відповісти

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