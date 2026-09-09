Буданова "заочно арестовали" в России за "запрещенные методы ведения войны"
Бывшего главу ГУР Минобороны и руководителя Офиса Президента "заочно арестовали" в России.
Об этом сообщают российские пропагандисты, передает Цензор.НЕТ.
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В стране-агрессоре Буданова "обвиняют" в якобы применении запрещенных методов ведения войны.
Что этому предшествовало?
Напомним, ранее суд в Москве уже "заочно арестовывал" Буданова, когда тот занимал должность руководителя ГУР Минобороны. Тогда россияне инкриминировали ему якобы организацию терактов.
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