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Новости Буданова заочно арестовали в России
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Буданова "заочно арестовали" в России за "запрещенные методы ведения войны"

Буданова заочно арестовали в России: что известно?

Бывшего главу ГУР Минобороны и руководителя Офиса Президента "заочно арестовали" в России.

Об этом сообщают российские пропагандисты, передает Цензор.НЕТ.

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В стране-агрессоре Буданова "обвиняют" в якобы применении запрещенных методов ведения войны.

Что этому предшествовало?

Напомним, ранее суд в Москве уже "заочно арестовывал" Буданова, когда тот занимал должность руководителя ГУР Минобороны. Тогда россияне инкриминировали ему якобы организацию терактов.

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Автор: 

Буданов Кирилл (656) россия (89480)
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