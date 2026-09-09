Рекордный удар ССО на расстоянии 3000 км, увольнение Вдовиченко из прокуратуры и "арест" Буданова в РФ: главные новости за 9 сентября

Силы специальных операций ВСУ установили новый рекорд, поразив стратегические объекты на расстоянии 3000 км в глубоком тылу РФ. Враг терроризировал обстрелами Киев, Сумы и Николаев. Первый заместитель генпрокурора Мария Вдовиченко ушла с должности, а в деле экс-командира 47-й ОМБр Александра Ширшина разоблачены силовики, подкинувшие ему наркотики.

Цензор.НЕТ собрал главные новости за 9 сентября.

Уничтожение заводов РФ на расстоянии 3000 км

Дроны Сил специальных операций поразили двух гигантов газоконденсатной промышленности РФ — Новоуренгойский и Пуровский заводы, преодолев расстояние до целей более 3000 километров. В ССО отметили, что это самое глубокое поражение России за всё время войны.

Российские обстрелы украинских городов

Российские войска атаковали Киев, Николаев и Сумы. В столице известно о гибели одной женщины и 17 пострадавших.

В результате вражеских атак в Сумах погибли три человека, есть пострадавшие. В Николаеве погибли два человека, ещё 9 получили ранения.

Увольнение из прокуратуры Вдовиченко и других фигурантов операции "Карфаген"

Из органов Черкасской областной прокуратуры уволили Викторию Дидич и Максима Штомпеля. Они фигурировали в записях НАБУ в рамках операции "Карфаген".

Также стало известно обувольнениииз органов прокуратуры первого заместителя генерального прокурора Марии Вдовиченко, которая также фигурирует в расследовании антикоррупционных органов.

Разоблачение бывших полицейских, подкинувших наркотики Ширшину

Трое бывших полицейских, которые в настоящее время проходят службу в отдельном штурмовом полку, были уличены в том, что они подбросили наркотики и психотропные вещества бывшему командиру батальона 47-й ОМБр "Магура" Александру Ширшину.

"Арест" Буданова в РФ

Бывшего главу ГУР Минобороны, а ныне руководителя Офиса Президента "заочно арестовали" в России. Комментируя такое решение страны-агрессора, Буданов сказал, что для него оно не имеет никакого значения.

Другие новости

Евросоюз не смог договориться о продлении персональных санкций против РФ за нарушение территориальной целостности Украины на один год из-за позиции Словакии.

Канцлер Германии Фридрих Мерц отменил запланированный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после того, как тот поздравил "Альтернативу для Германии" с победой на выборах в земле Саксония-Анхальт.

Президент Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере встретились с руководителями оборонных компаний Европы и согласовали шаги по запуску антибаллистической программы FREYJA.

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