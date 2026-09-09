Два человека погибли и 9 пострадали, в том числе годовалый мальчик, в результате атак РФ на Николаев

Уже почти сутки Россия терроризирует Николаев и область. Сегодня после обеда российские войска продолжили наносить удары по Николаеву, в результате чего есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщил глава ОВА Георгий Решетилов, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Два человека погибли в результате вражеских атак по Николаеву сегодня после обеда. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении.

Предварительно, девять человек пострадали. Среди них - годовалый мальчик. Ребёнку оказали необходимую медицинскую помощь, в дальнейшем он будет лечиться амбулаторно.

Отмечается, что остальные пострадавшие находятся в состоянии различной степени тяжести и госпитализированы. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

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Что предшествовало

Напомним, в ночь на 9 сентября враг атаковал Николаев, в результате чего погибла 70-летняя женщина. Также среди четырех раненых - 15-летний подросток.

Сегодня в первой половине дня российские оккупанты нанесли удар по портовой инфраструктуре Николаевского района, в результате чего трое человек получили ранения.

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