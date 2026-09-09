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Новини Обстріли Миколаєва
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Дві людини загинули і 9 постраждали, зокрема однорічний хлопчик, через атаки РФ на Миколаїв

Війська РФ атакували Миколаїв

Майже добу Росія тероризує Миколаїв та область. Сьогодні після обіду російські війська продовжили удари по Миколаєву, унаслідок чого є загиблі та постраждалі.

Про це повідомив голова ОВА Георгій Решетілов, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Двоє людей загинули внаслідок ворожих атак по Миколаєву сьогодні після обіду. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - йдеться в повідомленні.

Попередньо, дев’ятеро людей постраждали. Серед них - однорічний хлопчик. Дитині надали необхідну медичну допомогу, надалі він лікуватиметься амбулаторно.

Зазначається, що інші постраждалі перебувають у стані різного ступеня тяжкості та госпіталізовані. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

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Що передувало

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Миколаїв (1672) Миколаївська область (2457) обстріл (36612) Миколаївський район (273)
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