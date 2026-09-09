Дві людини загинули і 9 постраждали, зокрема однорічний хлопчик, через атаки РФ на Миколаїв
Майже добу Росія тероризує Миколаїв та область. Сьогодні після обіду російські війська продовжили удари по Миколаєву, унаслідок чого є загиблі та постраждалі.
Про це повідомив голова ОВА Георгій Решетілов, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"Двоє людей загинули внаслідок ворожих атак по Миколаєву сьогодні після обіду. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - йдеться в повідомленні.
Попередньо, дев’ятеро людей постраждали. Серед них - однорічний хлопчик. Дитині надали необхідну медичну допомогу, надалі він лікуватиметься амбулаторно.
Зазначається, що інші постраждалі перебувають у стані різного ступеня тяжкості та госпіталізовані. Медики надають їм усю необхідну допомогу.
Що передувало
- Нагадаємо, в ніч на 9 вересня ворог атакував Миколаїв, унаслідок чого загинула 70-річна жінка. Також серед чотирьох поранених - 15-річна дитина.
- Сьогодні в першій половині дня російські окупанти завдали удару по портовій інфраструктурі Миколаївського району, унаслідок чого троє осіб поранені.
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