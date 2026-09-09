ГБР задержало бывших сотрудников правоохранительных органов, подкинувших наркотики Ширшину

Трое бывших полицейских, которые в настоящее время проходят службу в отдельном штурмовом полку, были уличены в том, что подбросили наркотики и психотропные вещества бывшему командиру батальона одной из отдельных механизированных бригад.

Об этом сообщили в ГБР, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

По данным Цензор.НЕТ, речь идет о ситуации с бывшим командиром батальона 47-й ОМБр "Магура" Александром Ширшиным.

"Следствие установило, что трое фигурантов незаконно следили за бывшим командиром и собирали о нем конфиденциальную информацию. Их целью была дискредитация командира: проникновение в его автомобиль, подброска наркотиков и последующее привлечение ВСП и полиции для задержания военного на основании искусственно сфабрикованных "доказательств".

В ночь с 27 на 28 августа 2026 года фигуранты проникли в автомобиль потерпевшего возле его дома и спрятали там расфасованные в зип-пакеты наркотики и психотропные вещества. После этого они сообщили сотрудникам полиции и Военной службы правопорядка о наличии в машине "запрещенных веществ", — говорится в сообщении.

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Когда экс-командир сел в машину и отправился по делам, злоумышленники продолжали следить за ним и передавать маршрут правоохранителям.

В Харькове транспортное средство остановили сотрудники полиции, которые во время досмотра "обнаружили" заранее подброшенные вещества.

В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении по статьям:

незаконное проникновение в жилище или иное владение лица;

незаконный сбор, хранение и распространение конфиденциальной информации о лице, совершенные повторно;

незаконное приобретение, хранение, перевозка и сбыт наркотических средств и особо опасных психотропных веществ по предварительному сговору группой лиц;

подстрекательство к привлечению заведомо невиновного к уголовной ответственности.

Также в рамках досудебного расследования будет дана принципиальная правовая оценка действиям всех участников происшествия, в частности сотрудников полиции и военнослужащих ВСП, заверили в ГБР.

Готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Что предшествовало

Напомним, что накануне бывший командир 47-й ОМБр Александр Ширшин рассказал, что ему подбросили наркотики в автомобиль.

Впоследствии правоохранительные органы предоставили официальную информацию об остановке автомобиля под управлением бывшего командира батальона 47-й ОМБр "Магура" Александра Ширшина.

Позже и.о. главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе заявил, что оперативная информация от Военной службы правопорядка в отношении бывшего командира батальона 47-й ОМБр "Магура" Александра Ширшина будет проверена. В частности, и то, как эта информация появилась в ВСП.

Предыстория

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