ГБР задержало бывших сотрудников правоохранительных органов, подкинувших наркотики Ширшину
Трое бывших полицейских, которые в настоящее время проходят службу в отдельном штурмовом полку, были уличены в том, что подбросили наркотики и психотропные вещества бывшему командиру батальона одной из отдельных механизированных бригад.
Об этом сообщили в ГБР, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
По данным Цензор.НЕТ, речь идет о ситуации с бывшим командиром батальона 47-й ОМБр "Магура" Александром Ширшиным.
"Следствие установило, что трое фигурантов незаконно следили за бывшим командиром и собирали о нем конфиденциальную информацию. Их целью была дискредитация командира: проникновение в его автомобиль, подброска наркотиков и последующее привлечение ВСП и полиции для задержания военного на основании искусственно сфабрикованных "доказательств".
В ночь с 27 на 28 августа 2026 года фигуранты проникли в автомобиль потерпевшего возле его дома и спрятали там расфасованные в зип-пакеты наркотики и психотропные вещества. После этого они сообщили сотрудникам полиции и Военной службы правопорядка о наличии в машине "запрещенных веществ", — говорится в сообщении.
Когда экс-командир сел в машину и отправился по делам, злоумышленники продолжали следить за ним и передавать маршрут правоохранителям.
В Харькове транспортное средство остановили сотрудники полиции, которые во время досмотра "обнаружили" заранее подброшенные вещества.
В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении по статьям:
- незаконное проникновение в жилище или иное владение лица;
- незаконный сбор, хранение и распространение конфиденциальной информации о лице, совершенные повторно;
- незаконное приобретение, хранение, перевозка и сбыт наркотических средств и особо опасных психотропных веществ по предварительному сговору группой лиц;
- подстрекательство к привлечению заведомо невиновного к уголовной ответственности.
Также в рамках досудебного расследования будет дана принципиальная правовая оценка действиям всех участников происшествия, в частности сотрудников полиции и военнослужащих ВСП, заверили в ГБР.
Готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Что предшествовало
- Напомним, что накануне бывший командир 47-й ОМБр Александр Ширшин рассказал, что ему подбросили наркотики в автомобиль.
- Впоследствии правоохранительные органы предоставили официальную информацию об остановке автомобиля под управлением бывшего командира батальона 47-й ОМБр "Магура" Александра Ширшина.
- Позже и.о. главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе заявил, что оперативная информация от Военной службы правопорядка в отношении бывшего командира батальона 47-й ОМБр "Магура" Александра Ширшина будет проверена. В частности, и то, как эта информация появилась в ВСП.
Предыстория
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что комбат 47-й ОМБр "Магура" Ширшин подал рапорт об увольнении из-за "идиотских задач" командования.
- В свою очередь, главредактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя поступок Ширшина, отметил, что заявление комбата 47-й ОМБр Ширшина требует официальной реакции Ставки и командования. Дальнейшие действия в Курской области следует планировать только после проведения After action review.
- Впоследствии сообщалось, что по распоряжению начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины создана рабочая группа для всестороннего изучения обстоятельств, изложенных в публикации командира подразделения 47-й отдельной механизированной бригады в социальных сетях.
- Рабочая группа, которая проверяла ситуацию, опубликованную комбатом "Магуры" Ширшиным в соцсетях в отношении ряда неэффективных решений на фронте, признала самого Ширшина недисциплинированным.
- Впоследствии суд отменил выговор Ширшину.
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