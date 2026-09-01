Полиция заявила, что обнаружила каннабис и альфа-PVP в автомобиле Ширшина: он требует наказания идеологов и организаторов

Полиция провела экспертизу веществ, обнаруженных в автомобиле бывшего командира батальона 47-й ОМБр "Магура" Александра Ширшина. Проверка продолжается. Ширшин заявил, что для него "важна справедливость".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Радио Свобода" сообщил первый заместитель начальника ГУНП в Харьковской области, начальник следственного подразделения Андрей Шарнин, а сам Ширшин написал об этом в Facebook.

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Что выявила экспертиза

"Вещество изъято, по нему назначен ряд судебных экспертиз. На данный момент мы уже можем сказать, что из машины были изъяты каннабис и психотропное средство альфа-PVP. Экспертиза уже проведена. Мы установили, что это наркотические средства. В настоящее время мы принимаем все меры для установления происхождения этих веществ", — заявил главный следователь Харьковской области.

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Версия о возможной мести

По словам Шарнина, он сразу сообщил, что эти вещества ему не принадлежат, и он не знает, как они попали в его автомобиль.

"На месте Ширшин сообщил, что у него есть конфликт с другими военнослужащими. И то, что у него обнаружили эти вещества в машине, может быть местью. Поэтому полиция не делает никаких поспешных выводов. Мы в полном объеме проводим досудебное расследование, комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в связи с фактом обнаружения этих веществ", — подчеркнул следователь.

Откуда поступила информация

Шарнин отметил, что сотрудники оперативной службы Нацполиции получили информацию о наркотических средствах, которые якобы перевозились в указанном автомобиле, от сотрудников Военной службы правопорядка.

"Мы намерены проверить и первоисточник этой информации, которую мы получили от ВСП. Откуда появилась эта информация? Мы отреагировали на эту информацию так, как должна реагировать полиция при поступлении сообщения о правонарушении. Любой наркотик, попадающий на территорию воинской части, — это фактически та же диверсия", — пояснил следователь, добавив, что полиция работает во взаимодействии с ВСП, которая сотрудничает со следствием.

Детали подхода к установлению истины по делу Шарнин раскрывать отказался, сославшись на тайну досудебного расследования.

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Статус Ширшина в деле

По словам следователя, Александр Ширшин не задержан и находится в статусе свидетеля.

"Ширшин максимально откровенен с органами досудебного следствия. Он максимально содействует проведению досудебного следствия. Он сразу прошел медицинское освидетельствование, заключение которого подтвердило, что он не употреблял никаких наркотических средств. Вопрос о предъявлении ему подозрения или его задержании пока вообще не рассматривается", — отметил Шарнин.

Заявление самого Ширшина

Ширшин в Facebook сообщил, что расследование продолжается, есть промежуточные открытые и скрытые результаты и предположения. По его словам, он самостоятельно предоставляет все данные следствию и проходит необходимые экспертизы, доказывая свою невиновность.

"Учитывая мое взаимодействие с государством за последние годы, доверия точно нет, поэтому поверю, когда увижу. На фоне этих событий заявляю: я не хочу "порешать" вопрос, закрыть дело с извинениями или без них, или создать очередной "висяк". Мне важна справедливость. Это дело носит чью-то фамилию. Возможно, не одну. Ни подобные дела, ни члены организованных преступных группировок (даже если они герои Украины) не должны иметь места в свободной Украине, а властные полномочия не могут использоваться для сведения счетов. Именно поэтому это дело не может закончиться "тишиной", — написал экс-командир, подчеркнув, что все причастные — идеологи, заказчики или организаторы — должны понести ответственность.

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Что предшествовало

Напомним, что накануне бывший командир 47-й ОМБр Александр Ширшин рассказал, что ему подкинули наркотики в автомобиль.

Впоследствии правоохранители предоставили официальную информацию об остановке автомобиля под управлением бывшего командира батальона 47-й ОМБр "Магура" Александра Ширшина.

Позже и.о. главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе заявил, что оперативная информация от Военной службы правопорядка в отношении бывшего командира батальона 47-й ОМБр "Магура" Александра Ширшина будет проверена. В частности, и то, как эта информация появилась в ВСП.

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