Поліція заявила, що виявила канабіс та альфа-PVP в авто Ширшина: він вимагає покарання ідейників та організаторів

Поліція провела експертизу речовин, які виявила в автомобілі колишнього командира батальйону 47-ї ОМБр "Магура" Олександра Ширшина. Триває перевірка. Ширшин заявив, що йому "важлива справедливість".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Радіо Свобода" повідомив перший заступник начальника ГУНП в Харківській області, начальник слідчого підрозділу Андрій Шарнін та сам Ширшин написав у Facebook.

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Що виявила експертиза

"Речовину вилучено, по ній призначено низку судових експертиз. Наразі ми вже можемо сказати, що з машини було вилучено канабіс та психотропний засіб альфа-PVP. Вже проведена експертиза. Ми встановили, що це є наркотичними засобами. Наразі нами приймаються всі заходи для встановлення походження цих речовин", — заявив головний слідчий Харківщини.

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Версія про можливу помсту

За словами Шарніна, Ширшин одразу повідомив, що ці речовини йому не належать, і він не знає, як вони потрапили в його автомобіль.

"На місці Ширшин повідомив, що в нього є конфлікт з іншими військовослужбовцями. І це може бути як помста, що в нього виявили ці речовини в машині. Тому поліція не робить ніяких передчасних висновків. Ми в повному обсязі проводимо досудове розслідування, комплекс слідчих дій та оперативно-розшукових заходів згідно з фактом виявлення цих речовин", — наголосив слідчий.

Звідки надійшла інформація

Шарнін зазначив, що співробітники оперативної служби Нацполіції отримали інформацію про наркотичні засоби, які нібито перевозилися у визначеному автомобілі, від працівників Військової служби правопорядку.

"Ми маємо на меті перевірити і першоджерело цієї інформації, яку ми отримали від ВСП. Звідки ця інформація з'явилась? Ми відреагували на цю інформацію, як повинна реагувати поліція при повідомленні про правопорушення. Будь-який наркотик, який потрапляє на територію військової частини, — це фактично та ж диверсія", — пояснив слідчий, додавши, що поліція працює у взаємодії з ВСП, яка співпрацює зі слідством.

Деталі щодо підходу до встановлення істини у справі Шарнін розголошувати відмовився, посилаючись на таємницю досудового розслідування.

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Статус Ширшина у справі

За словами слідчого, Олександр Ширшин не затриманий і перебуває у статусі свідка.

"Ширшин з органами досудового слідства максимально відвертий. Він максимально сприяє проведенню досудового слідства. Він одразу пройшов освідування, висновок якого підтвердив, що він не вживав ніяких наркотичних засобів. Повідомлення йому про підозру або його затримання наразі взагалі не розглядається", — зазначив Шарнін.

Заява самого Ширшина

Ширшин у Facebook повідомив, що триває розслідування, є проміжні гласні та негласні результати й припущення. За його словами, він самостійно надає всі дані слідству та проходить необхідні експертизи, доводячи свою невинуватість.

"Враховуючи мою взаємодію з державою за останні роки, довіри точно немає, тому повірю, коли побачу. На фоні цих подій заявляю: я не хочу "порішати" питання, закрити справу вибаченнями чи без них, або створити черговий "вісяк". Мені важлива справедливість. Ця справа носить чиєсь прізвище. Може не одне. Ні подібні справи, ні опгшники (навіть якщо вони герої України) не мають мати місця в вільній Україні, а владні повноваження не можуть використовуватися для зведення рахунків. Саме тому ця справа не може закінчитися тишею", — написав екскомандир, наголосивши, що всі причетні — ідейники, замовники чи організатори — мають понести відповідальність.

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Що передувало

Нагадаємо, що напередодні колишній командир 47-ї ОМБр Олександр Ширшин розповів, що йому підкинули наркотики в автомобіль.

Згодом Правоохоронці надали офіційну інформацію щодо зупинки автомобіля під керуванням колишнього командира батальйону 47-ї ОМБр "Магура" Олександра Ширшина.

Пізніше т.в.о голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе заявив, що оперативна інформація від Військової служби правопорядку щодо колишнього командира батальйону 47-ї ОМБр "Магура" Олександра Ширшина буде перевірена. Зокрема і те, як зʼявилась ця інформація у ВСП.

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