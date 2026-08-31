Ширшин про своє затримання: У мене не так багато ворогів, але це "заказуха"
Екскомандир 47-ї ОМБр Олександр Ширшин назвав своє затримання "заказухою" та заявив, що готовий захищати свою позицію.
Про це він розповів Цензор.НЕТ.
Подробиці
За словами Ширшина, він був здивований, коли побачив, що корпус, де він служить, виклав допис щодо ситуації.
"Я був здивований, оскільки потрапив у цей корпус в той момент, коли головнокомандувачем був Сирський. Я тут як у засланні і мені забороняли давати інтерв’ю – ці заборони спускали з Генштабу. На мою думку, у корпусі мене не дуже сприймали, але коли побачили мою роботу, хай невелику, ставлення почало змінюватися. Тому я був приємно здивований, що так відреагували. На мою думку, це добре і заслуговує на повагу", - сказав він.
Хто це міг зробити?
Ширшин зауважив, що не може звинувачувати якусь конкретну людину наразі.
"Дуже попрошу, щоб чітко передавали мої слова. Я не можу обвинувачувати якусь конкретну особу на даний момент. Найближчим часом будуть тривати слідчі дії, суди, інші процеси", - сказав колишній командир 47 ОМБр.
Ширшин також розповів, що після заміни головкома Сирського та команди Генштабу у нього з'явилася надія на зміни.
"У нас немає можливості експериментувати і робити неправильні кроки, робити помилки, тим більше свідомо, враховуючи всі обставини, оцінюючи обстановку, оцінюючи сили ворога, оцінюючи, де ми знаходимося, які у нас проблеми в країні. Нам треба діяти чітко, зважено, зрозуміло.
Прийшли адекватні люди, які налаштовані на те, щоб відбулися необхідні зміни, це людоцентричні командири, які налаштовані на якість, а не на кількісний безтолковий показник. Але одночасно важливо зазначити, що в армії дуже багато складових і дуже багато людей, які впливають на ухвалення рішення. Неправильно було б думати, що наступного дня після зміни головкома все зміниться і перевернеться з ніг на голову. Ні. Так не буде. Це система, яка дуже неповоротка, дуже важка на будь-яку зміну. Потрібен час. Це перший аспект.
Другий момент: нова команда заходить зі своїми правилами, їй треба прийняти справи, посади, треба вникнути в те, що відбувається вже зараз. І це певний етап такого, назвемо, провалу, поки вони втягнуться в роботу. Тільки після того вони зможуть змінювати, втілювати щось. Тільки з часом ми побачимо результат. Багато чинників. Це непросте питання, яке не вирішується за один-два-три дні", - пояснив він.
Ширшин також наголосив, що у нього ніколи не було проблем з забороненими речима, він ніколи не вживав наркотики.
"Я противник цих речей. Люди, які зі мною служили, чудово знають моє ставлення до цього. Свого часу, будучи світлодарським волонтером, я воював з поліцейськими, які кришували наркоманів і розповсюдження речей. Тому в мене дуже негативне ставлення до них, і ніколи в житті я собі цього не дозволив.
Річ у тому, що мені шиють розповсюдження, а не вживання. Це була теж спланована акція, дуже гарно організована ззовні, придумані великі кроки, але замовники справи не пропрацювали деталі. Можу сказати, що я готовий до будь-якого розкладу. Я знаю, що я не винен, мені немає чого переживати. Треба буде за це якимось чином посидіти в СІЗО? Я і до цього готовий.
Коли мене зупинили, я думав, що... Мені було дуже неприємно, тому що тобі приходиться захищатися в твоїй країні, якій ти віддав частину свого життя, здоров’я, багато чим пожертвував. І будь-які твої правильні дії перекреслюються в один момент. Таким чином на мене наплювали. Це було дуже неприємно", - зазначив екскомандир 47-ї ОМБр.
Він зазначив, що все свідчило про те, що це - "заказуха".
Що передувало
- Нагадаємо, що напередодні колишній командир 47-ї ОМБр Олександр Ширшин розповів, що йому підкинули наркотики в автомобіль.
- Згодом Правоохоронці надали офіційну інформацію щодо зупинки автомобіля під керуванням колишнього командира батальйону 47-ї ОМБр "Магура" Олександра Ширшина.
- Пізніше т.в.о голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе заявив, що оперативна інформація від Військової служби правопорядку щодо колишнього командира батальйону 47-ї ОМБр "Магура" Олександра Ширшина буде перевірена. Зокрема і те, як зʼявилась ця інформація у ВСП.
Передісторія
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що комбат 47 ОМБр "Маґура" Ширшин подав рапорт на звільнення через "дебільні задачі" командування.
- Своєю чергою Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, коментуючи вчинок Ширшина, зауважив, що заява комбата 47 ОМБр Ширшина вимагає офіційної реакції Ставки та командування. Подальші дії на Курщині слід планувати тільки після After action review.
- Згодом повідомлялося, що за розпорядженням начальника Генерального штабу Збройних Сил України створено робочу групу для всебічного вивчення обставин, викладених у публікації командира підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади в соціальних мережах.
- Робоча група, яка перевіряла ситуацію, опубліковану комбатом "Маґури" Ширшиним у соцмережах щодо низки неефективних рішень на фронті, визнала недисциплінованим самого Ширшина.
- Згодом суд скасував догану Ширшину.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Просто витягли б з автіки, дали по голові - і в бус. Підвал - Скеля - штурм посадки - зниклий безвісті. Ця схема розправи над незгодними працює безвідмовно.