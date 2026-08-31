Ширшин про своє затримання: У мене не так багато ворогів, але це "заказуха"

Екскомандир 47-ї ОМБр Олександр Ширшин назвав своє затримання "заказухою" та заявив, що готовий захищати свою позицію.

Про це він розповів Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За словами Ширшина, він був здивований, коли побачив, що корпус, де він служить, виклав допис щодо ситуації.

"Я був здивований, оскільки потрапив у цей корпус в той момент, коли головнокомандувачем був Сирський. Я тут як у засланні і мені забороняли давати інтерв’ю – ці заборони спускали з Генштабу. На мою думку, у корпусі мене не дуже сприймали, але коли побачили мою роботу, хай невелику, ставлення почало змінюватися. Тому я був приємно здивований, що так відреагували. На мою думку, це добре і заслуговує на повагу", - сказав він.

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Хто це міг зробити?

Ширшин зауважив, що не може звинувачувати якусь конкретну людину наразі.

"Дуже попрошу, щоб чітко передавали мої слова. Я не можу обвинувачувати якусь конкретну особу на даний момент. Найближчим часом будуть тривати слідчі дії, суди, інші процеси", - сказав колишній командир 47 ОМБр.

Ширшин також розповів, що після заміни головкома Сирського та команди Генштабу у нього з'явилася надія на зміни.

"У нас немає можливості експериментувати і робити неправильні кроки, робити помилки, тим більше свідомо, враховуючи всі обставини, оцінюючи обстановку, оцінюючи сили ворога, оцінюючи, де ми знаходимося, які у нас проблеми в країні. Нам треба діяти чітко, зважено, зрозуміло.

Прийшли адекватні люди, які налаштовані на те, щоб відбулися необхідні зміни, це людоцентричні командири, які налаштовані на якість, а не на кількісний безтолковий показник. Але одночасно важливо зазначити, що в армії дуже багато складових і дуже багато людей, які впливають на ухвалення рішення. Неправильно було б думати, що наступного дня після зміни головкома все зміниться і перевернеться з ніг на голову. Ні. Так не буде. Це система, яка дуже неповоротка, дуже важка на будь-яку зміну. Потрібен час. Це перший аспект.

Другий момент: нова команда заходить зі своїми правилами, їй треба прийняти справи, посади, треба вникнути в те, що відбувається вже зараз. І це певний етап такого, назвемо, провалу, поки вони втягнуться в роботу. Тільки після того вони зможуть змінювати, втілювати щось. Тільки з часом ми побачимо результат. Багато чинників. Це непросте питання, яке не вирішується за один-два-три дні", - пояснив він.

Ширшин також наголосив, що у нього ніколи не було проблем з забороненими речима, він ніколи не вживав наркотики.

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"Я противник цих речей. Люди, які зі мною служили, чудово знають моє ставлення до цього. Свого часу, будучи світлодарським волонтером, я воював з поліцейськими, які кришували наркоманів і розповсюдження речей. Тому в мене дуже негативне ставлення до них, і ніколи в житті я собі цього не дозволив.

Річ у тому, що мені шиють розповсюдження, а не вживання. Це була теж спланована акція, дуже гарно організована ззовні, придумані великі кроки, але замовники справи не пропрацювали деталі. Можу сказати, що я готовий до будь-якого розкладу. Я знаю, що я не винен, мені немає чого переживати. Треба буде за це якимось чином посидіти в СІЗО? Я і до цього готовий.

Коли мене зупинили, я думав, що... Мені було дуже неприємно, тому що тобі приходиться захищатися в твоїй країні, якій ти віддав частину свого життя, здоров’я, багато чим пожертвував. І будь-які твої правильні дії перекреслюються в один момент. Таким чином на мене наплювали. Це було дуже неприємно", - зазначив екскомандир 47-ї ОМБр.

Він зазначив, що все свідчило про те, що це - "заказуха".

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Що передувало

Нагадаємо, що напередодні колишній командир 47-ї ОМБр Олександр Ширшин розповів, що йому підкинули наркотики в автомобіль.

Згодом Правоохоронці надали офіційну інформацію щодо зупинки автомобіля під керуванням колишнього командира батальйону 47-ї ОМБр "Магура" Олександра Ширшина.

Пізніше т.в.о голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе заявив, що оперативна інформація від Військової служби правопорядку щодо колишнього командира батальйону 47-ї ОМБр "Магура" Олександра Ширшина буде перевірена. Зокрема і те, як зʼявилась ця інформація у ВСП.

Передісторія

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