Ширшин о своем задержании: У меня не так много врагов, но это "заказуха"
Бывший командир 47-й ОМБр Александр Ширшин назвал свое задержание "заказным" и заявил, что готов отстаивать свою позицию.
Об этом он рассказал Цензор.НЕТ.
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По словам Ширшина, он был удивлен, когда увидел, что корпус, в котором он служит, опубликовал сообщение о сложившейся ситуации.
"Я был удивлен, поскольку попал в этот корпус в тот момент, когда главнокомандующим был Сырский. Я здесь как в изгнании, и мне запрещали давать интервью — эти запреты спускались из Генштаба. На мой взгляд, в корпусе ко мне не очень хорошо относились, но когда увидели мою работу, пусть и небольшую, отношение начало меняться. Поэтому я был приятно удивлен, что так отреагировали. На мой взгляд, это хорошо и заслуживает уважения", — сказал он.
Кто это мог сделать?
Ширшин отметил, что пока не может обвинять какого-то конкретного человека.
"Очень прошу, чтобы мои слова передавали точно. Я не могу обвинять какого-то конкретного человека на данный момент. В ближайшее время будут продолжаться следственные действия, суды, другие процессы", — сказал бывший командир 47 ОМБр.
Ширшин также рассказал, что после смены главнокомандующего Сырского и руководства Генштаба у него появилась надежда на перемены.
"У нас нет возможности экспериментировать и делать неправильные шаги, допускать ошибки, тем более сознательно, учитывая все обстоятельства, оценивая обстановку, оценивая силы врага, оценивая, где мы находимся, какие у нас проблемы в стране. Нам нужно действовать четко, взвешенно, понятно.
Пришли адекватные люди, настроенные на то, чтобы произошли необходимые изменения, это командиры, ориентированные на людей, которые нацелены на качество, а не на количественный бессмысленный показатель. Но в то же время важно отметить, что в армии очень много составляющих и очень много людей, которые влияют на принятие решений. Было бы неправильно думать, что на следующий день после смены главнокомандующего все изменится и перевернётся с ног на голову. Нет. Так не будет. Это система, которая очень неповоротлива, очень тяжело поддается любым изменениям. Нужно время. Это первый аспект.
Второй момент: новая команда приходит со своими правилами, ей нужно принять дела, должности, нужно вникнуть в то, что происходит уже сейчас. И это определенный этап, так сказать, провала, пока они втянутся в работу. Только после этого они смогут что-то менять, воплощать в жизнь. Только со временем мы увидим результат. Много факторов. Это непростой вопрос, который не решается за один-два-три дня", — пояснил он.
Ширшин также подчеркнул, что у него никогда не было проблем с запрещенными веществами, он никогда не употреблял наркотики.
"Я противник всего этого. Люди, которые со мной служили, прекрасно знают мое отношение к этому. В свое время, будучи светлодарским волонтером, я воевал с полицейскими, которые крышевали наркоманов и распространение запрещенных веществ. Поэтому у меня очень негативное отношение к ним, и никогда в жизни я себе этого не позволял.
Дело в том, что мне вшивают распространение, а не употребление. Это была тоже спланированная акция, очень хорошо организованная извне, придуманы громкие шаги, но заказчики дела не проработали детали. Могу сказать, что я готов к любому развитию событий. Я знаю, что я не виноват, мне не о чем переживать. Придётся ли за это каким-то образом посидеть в СИЗО? Я и к этому готов.
Когда меня остановили, я думал, что... Мне было очень неприятно, потому что тебе приходится защищаться в своей стране, которой ты отдал часть своей жизни, здоровье, многим пожертвовал. И любые твои правильные действия перечеркиваются в один момент. Таким образом на меня наплевали. Это было очень неприятно", — отметил экс-командир 47-й ОМБр.
Он отметил, что всё свидетельствовало о том, что это — "заказуха".
Что предшествовало
- Напомним, что накануне бывший командир 47-й ОМБр Александр Ширшин рассказал, что ему подбросили наркотики в автомобиль.
- Впоследствии правоохранители предоставили официальную информацию об остановке автомобиля под управлением бывшего командира батальона 47-й ОМБр "Магура" Александра Ширшина.
- Позже и.о. главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе заявил, что оперативная информация от Военной службы правопорядка в отношении бывшего командира батальона 47-й ОМБр "Магура" Александра Ширшина будет проверена. В частности, и то, как эта информация появилась в ВСП.
Предыстория
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что комбат 47-й ОМБр "Магура" Ширшин подал рапорт об увольнении из-за "идиотских задач" командования.
- В свою очередь главредактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя поступок Ширшина, отметил, что заявление комбата 47 ОМБр Ширшина требует официальной реакции Ставки и командования. Дальнейшие действия в Курской области следует планировать только после After action review.
- Впоследствии сообщалось, что по распоряжению начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины создана рабочая группа для всестороннего изучения обстоятельств, изложенных в публикации командира подразделения 47-й отдельной механизированной бригады в социальных сетях.
- Рабочая группа, которая проверяла ситуацию, опубликованную комбатом "Магури" Ширшиным в соцсетях в отношении ряда неэффективных решений на фронте, признала самого Ширшина недисциплинированным.
- Впоследствии суд отменил выговор Ширшину.
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Просто витягли б з автіки, дали по голові - і в бус. Підвал - Скеля - штурм посадки - зниклий безвісті. Ця схема розправи над незгодними працює безвідмовно.