ДБР затримало експравоохоронців, які підкинули наркотики Ширшину

Трьох експоліцейський, які наразі проходять службу в окремому штурмовому полку, викрили на тому, що вони підкинули наркотики та психотропи екскомандиру батальйону однієї з окремих механізованих бригад.

Про це повідомили у ДБР, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними Цензор.НЕТ, йдеться про ситуацію з екскомандиром батальйону 47-ї ОМБр "Магура" Олександром Ширшиним.

"Слідство встановило, що троє фігурантів незаконно стежили за екскомандиром та збирали про нього конфіденційну інформацію. Їхньою метою була дискредитація командира: проникнення до його автомобіля, підкидання наркотиків та подальше залучення ВСП і поліції для затримання військового зі штучно створеними "доказами".

У ніч з 27 на 28 серпня 2026 року фігуранти проникнули до автівки потерпілого біля його будинку та сховали там розфасовані у зіп-пакети наркотики і психотропи. Після цього вони повідомили працівників поліції та Військової служби правопорядку про наявність у машині "заборонених речовин", - йдеться в повідомленні.

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Коли екскомбат сів до авто та вирушив у справах, зловмисники продовжували стежити за ним і передавати маршрут правоохоронцям.

У Харкові транспортний засіб зупинили працівники поліції, які під час огляду "виявили" заздалегідь підкинуті речовини.

Наразі фігурантам повідомили про підозру за статтями:

незаконне проникнення до житла чи іншого володіння особи;

незаконне збирання, зберігання та поширення конфіденційної інформації про особу, вчинене повторно;

незаконне придбання, зберігання, перевезення та збут наркотичних засобів і особливо небезпечних психотропних речовин за попередньою змовою групою осіб;

підбурення до притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності.

Також в рамках досудового розслідування буде надано принципову правову оцінку діям усіх учасників події, зокрема працівників поліції та військовослужбовців ВСП, запевнили в ДБР.

Готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Що передувало

Нагадаємо, що напередодні колишній командир 47-ї ОМБр Олександр Ширшин розповів, що йому підкинули наркотики в автомобіль.

Згодом Правоохоронці надали офіційну інформацію щодо зупинки автомобіля під керуванням колишнього командира батальйону 47-ї ОМБр "Магура" Олександра Ширшина.

Пізніше т.в.о голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе заявив, що оперативна інформація від Військової служби правопорядку щодо колишнього командира батальйону 47-ї ОМБр "Магура" Олександра Ширшина буде перевірена. Зокрема і те, як зʼявилась ця інформація у ВСП.

Передісторія

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