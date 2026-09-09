ДБР затримало експравоохоронців, які підкинули наркотики Ширшину
Трьох експоліцейський, які наразі проходять службу в окремому штурмовому полку, викрили на тому, що вони підкинули наркотики та психотропи екскомандиру батальйону однієї з окремих механізованих бригад.
Про це повідомили у ДБР, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
За даними Цензор.НЕТ, йдеться про ситуацію з екскомандиром батальйону 47-ї ОМБр "Магура" Олександром Ширшиним.
"Слідство встановило, що троє фігурантів незаконно стежили за екскомандиром та збирали про нього конфіденційну інформацію. Їхньою метою була дискредитація командира: проникнення до його автомобіля, підкидання наркотиків та подальше залучення ВСП і поліції для затримання військового зі штучно створеними "доказами".
У ніч з 27 на 28 серпня 2026 року фігуранти проникнули до автівки потерпілого біля його будинку та сховали там розфасовані у зіп-пакети наркотики і психотропи. Після цього вони повідомили працівників поліції та Військової служби правопорядку про наявність у машині "заборонених речовин", - йдеться в повідомленні.
Коли екскомбат сів до авто та вирушив у справах, зловмисники продовжували стежити за ним і передавати маршрут правоохоронцям.
У Харкові транспортний засіб зупинили працівники поліції, які під час огляду "виявили" заздалегідь підкинуті речовини.
Наразі фігурантам повідомили про підозру за статтями:
- незаконне проникнення до житла чи іншого володіння особи;
- незаконне збирання, зберігання та поширення конфіденційної інформації про особу, вчинене повторно;
- незаконне придбання, зберігання, перевезення та збут наркотичних засобів і особливо небезпечних психотропних речовин за попередньою змовою групою осіб;
- підбурення до притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності.
Також в рамках досудового розслідування буде надано принципову правову оцінку діям усіх учасників події, зокрема працівників поліції та військовослужбовців ВСП, запевнили в ДБР.
Готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Що передувало
- Нагадаємо, що напередодні колишній командир 47-ї ОМБр Олександр Ширшин розповів, що йому підкинули наркотики в автомобіль.
- Згодом Правоохоронці надали офіційну інформацію щодо зупинки автомобіля під керуванням колишнього командира батальйону 47-ї ОМБр "Магура" Олександра Ширшина.
- Пізніше т.в.о голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе заявив, що оперативна інформація від Військової служби правопорядку щодо колишнього командира батальйону 47-ї ОМБр "Магура" Олександра Ширшина буде перевірена. Зокрема і те, як зʼявилась ця інформація у ВСП.
Передісторія
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що комбат 47 ОМБр "Маґура" Ширшин подав рапорт на звільнення через "дебільні задачі" командування.
- Своєю чергою Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, коментуючи вчинок Ширшина, зауважив, що заява комбата 47 ОМБр Ширшина вимагає офіційної реакції Ставки та командування. Подальші дії на Курщині слід планувати тільки після After action review.
- Згодом повідомлялося, що за розпорядженням начальника Генерального штабу Збройних Сил України створено робочу групу для всебічного вивчення обставин, викладених у публікації командира підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади в соціальних мережах.
- Робоча група, яка перевіряла ситуацію, опубліковану комбатом "Маґури" Ширшиним у соцмережах щодо низки неефективних рішень на фронті, визнала недисциплінованим самого Ширшина.
- Згодом суд скасував догану Ширшину.
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