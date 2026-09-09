УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
18755 відвідувачів онлайн
Новини Ширшину підкинули наркотики
7 671 37

ДБР затримало експравоохоронців, які підкинули наркотики Ширшину

Ширшину підкинули наркотики: затримано експравоохоронців

Трьох експоліцейський, які наразі проходять службу в окремому штурмовому полку, викрили на тому, що вони підкинули наркотики та психотропи екскомандиру батальйону однієї з окремих механізованих бригад.

Про це повідомили у ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

За даними Цензор.НЕТ, йдеться про ситуацію з екскомандиром батальйону 47-ї ОМБр "Магура" Олександром Ширшиним.

"Слідство встановило, що троє фігурантів незаконно стежили за екскомандиром та збирали про нього конфіденційну інформацію. Їхньою метою була дискредитація командира: проникнення до його автомобіля, підкидання наркотиків та подальше залучення ВСП і поліції для затримання військового зі штучно створеними "доказами".

У ніч з 27 на 28 серпня 2026 року фігуранти проникнули до автівки потерпілого біля його будинку та сховали там розфасовані у зіп-пакети наркотики і психотропи. Після цього вони повідомили працівників поліції та Військової служби правопорядку про наявність у машині "заборонених речовин", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Зупинка авто екскомбата 47 ОМБр Ширшина: Нацполіція перевірить, як ВСП отримала дані про нібито наркотики

Коли екскомбат сів до авто та вирушив у справах, зловмисники продовжували стежити за ним і передавати маршрут правоохоронцям.

У Харкові транспортний засіб зупинили працівники поліції, які під час огляду "виявили" заздалегідь підкинуті речовини.

Наразі фігурантам повідомили про підозру за статтями:

  • незаконне проникнення до житла чи іншого володіння особи;
  • незаконне збирання, зберігання та поширення конфіденційної інформації про особу, вчинене повторно;
  • незаконне придбання, зберігання, перевезення та збут наркотичних засобів і особливо небезпечних психотропних речовин за попередньою змовою групою осіб;
  • підбурення до притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності.

Також в рамках досудового розслідування буде надано принципову правову оцінку діям усіх учасників події, зокрема працівників поліції та військовослужбовців ВСП, запевнили в ДБР.

Готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Читайте: Поліція заявила, що виявила канабіс та альфа-PVP в авто Ширшина: він вимагає покарання ідейників та організаторів

Що передувало

  • Нагадаємо, що напередодні колишній командир 47-ї ОМБр Олександр Ширшин розповів, що йому підкинули наркотики в автомобіль.
  • Згодом Правоохоронці надали офіційну інформацію щодо зупинки автомобіля під керуванням колишнього командира батальйону 47-ї ОМБр "Магура" Олександра Ширшина.
  • Пізніше т.в.о голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе заявив, що оперативна інформація від Військової служби правопорядку щодо колишнього командира батальйону 47-ї ОМБр "Магура" Олександра Ширшина буде перевірена. Зокрема і те, як зʼявилась ця інформація у ВСП.

Передісторія

Читайте: Зеленський став президентом "мусорів, продажних прокурорів та корумпованих СБУшників", - Шабунін

Автор: 

ДБР (3715) Ширшин Олександр (35)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+28
Так а хто замовник цієї вистави?
показати весь коментар
09.09.2026 14:34 Відповісти
+16
ійна - чудовий бізнес для Аліни Мерседес і комбата Ролекса.
показати весь коментар
09.09.2026 14:36 Відповісти
+15
Все робиться не для спортивного інтересу, треба ще дослідити цих експоліцейських на предмет співпраці з фсб,бо це пряма руйнація армії зсередини.
показати весь коментар
09.09.2026 14:36 Відповісти

Завантаження...

 
 