Операция "Карфаген": в Черкассах уволили двух прокуроров, фигурировавших в записях НАБУ
Из органов Черкасской областной прокуратуры уволили Викторию Дидич и Максима Штомпеля, которые фигурировали в записях НАБУ в рамках операции "Карфаген".
Об этом местному изданию "18000" сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
СМИ сообщили, что Дидич много лет работала в одном из отделов Черкасской областной прокуратуры, а Максим Штомпель был заместителем руководителя областной прокуратуры с апреля этого года.
Офис генерального прокурора уже подписал приказ об их увольнении.
Виктория Дидич
Дидич занимала должность начальника первого отдела процессуального руководства при проведении досудебного расследования территориальными органами полиции и поддержания обвинения управления надзора в уголовном производстве прокуратуры Черкасской области.
"Суспильне" ранее сообщало, что Дидич — сестра Сергея Кропивы, которого подозревают в организации схемы.
Ее муж Александр Дидич также фигурирует в деле. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В качестве альтернативы суд определил внесение залога в размере 15 миллионов гривен.
Максим Штомпель
Он работал начальником Черкасского отдела окружной прокуратуры. С 2026 года занял должность заместителя руководителя Черкасской областной прокуратуры.
Операция "Карфаген"
- Напомним, ранее "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.
- 4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.
- По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.
- До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.
- На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".
- Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.
- Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса Генерального прокурора.
- Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.
- Позже в Офисе генпрокурора подтвердили обыски у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.
- ВАКС избрал меру пресечения в отношении должностного лица ОГП Кропивы.
- 7 сентября Ивахненко поместили под стражу с залогом в 20 млн грн.
- Вечером 7 сентября Кравченко подал в отставку с поста генерального прокурора.
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трохи виждали, та через суд довели свою інвалідність та отримали міліонні компенсації.
тож жуйте сраку, холопи!!!!
не для того вони закінчували юр академії за шалені бабки, що б отак все просрати.....