Операция "Карфаген": в Черкассах уволили двух прокуроров, фигурировавших в записях НАБУ

Из органов Черкасской областной прокуратуры уволили Викторию Дидич и Максима Штомпеля, которые фигурировали в записях НАБУ в рамках операции "Карфаген".

Об этом местному изданию "18000" сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

СМИ сообщили, что Дидич много лет работала в одном из отделов Черкасской областной прокуратуры, а Максим Штомпель был заместителем руководителя областной прокуратуры с апреля этого года.

Офис генерального прокурора уже подписал приказ об их увольнении.

Виктория Дидич

Дидич занимала должность начальника первого отдела процессуального руководства при проведении досудебного расследования территориальными органами полиции и поддержания обвинения управления надзора в уголовном производстве прокуратуры Черкасской области.

Виктория Дидич

"Суспильне" ранее сообщало, что Дидич — сестра Сергея Кропивы, которого подозревают в организации схемы.

Ее муж Александр Дидич также фигурирует в деле. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В качестве альтернативы суд определил внесение залога в размере 15 миллионов гривен.

Максим Штомпель

Он работал начальником Черкасского отдела окружной прокуратуры. С 2026 года занял должность заместителя руководителя Черкасской областной прокуратуры.

Максим Штомпель

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Операция "Карфаген"

Напомним, ранее "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.

4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.

По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.

До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.

На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".

Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.

Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса Генерального прокурора.

Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.

Позже в Офисе генпрокурора подтвердили обыски у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.

ВАКС избрал меру пресечения в отношении должностного лица ОГП Кропивы.

7 сентября Ивахненко поместили под стражу с залогом в 20 млн грн.

Вечером 7 сентября Кравченко подал в отставку с поста генерального прокурора.

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