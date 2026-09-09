Шансов, что следующего генпрокурора мы получим по результатам конкурса, сейчас, к сожалению, нет, - Шабунин

Председатель правления Центра по противодействию коррупции Виталий Шабунин считает, что после отставки Руслана Кравченко Украина вряд ли получит нового генерального прокурора, избранного на конкурсной основе

Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ "Кравченко уходит, "Карфаген" остается? Что будет дальше?".

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"Давид Арахамия и еще пара влиятельных людей во власти пытались удержать его на посту. Но безрезультатно, ведь у них были слабые аргументы.

Какова будет дальнейшая судьба Кравченко — покажет время. Мы уже видели, как складывались обстоятельства с назначением Клименко секретарем СНБО. Могут ли его отправить послом? Пока я не вижу, какая цивилизованная страна поддержала бы его аккредитацию после того, что произошло. А вот может ли Кравченко сесть за решетку, если получит подозрение по делу "Карфагена", пока тоже непонятно. Здесь такая ситуация, как когда-то была с Ермаком", — отметил он.

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В то же время, по мнению Шабунина, шансов на то, что следующего генерального прокурора страна получит по результатам конкурса, сейчас, к сожалению, нет.

"В рамках Ukraine Facility пока не определили "стоимость" принятия законопроекта о конкурсе на должность генерального прокурора. Такое прямое требование именно в Ukraine Facility Plan должно появиться в начале 2027 года. Сейчас оно зафиксировано лишь в отчете о расширении. Очевидно, что если ЕС пообещает нам средства за принятие реформы, это повысит шансы на проведение конкурса. Но пока что наиболее вероятно, что новый генеральный прокурор будет таким же политическим назначенцем, как и Кравченко. А что он будет делать — посмотрим", — подытожил он.

Полный материал об увольнении Кравченко с должности генерального прокурора доступен по ссылке.

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Операция "Карфаген"

Напомним, ранее "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.

4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.

По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.

До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.

На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".

Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.

Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.

Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.

Позже в Офисе генпрокурора подтвердили обыски у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.

ВАКС избрал меру пресечения в отношении должностного лица ОГП Кропивы.

7 сентября Ивахненко был помещен под стражу с залогом в 20 млн грн.

Вечером 7 сентября Кравченко подал в отставку с поста генерального прокурора.

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