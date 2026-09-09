Вопрос не в увольнении Кравченко, а в сохранении остатков добропорядочности Офиса генерального прокурора, - "слуга народа" Бакумов

На фоне отставки генерального прокурора Руслана Кравченко следует сосредоточиться на сохранении добропорядочности Офиса генерального прокурора после операции НАБУ и САП "Карфаген".

Об этом заявил народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Бакумов, говорится в материале Цензор.НЕТ "Кравченко уходит, "Карфаген" остается? Что будет дальше?".

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"Лично я буду голосовать за отстранение Кравченко от должности. Уверен, что и большинство народных депутатов — тоже. Здесь вопрос в другом — в сохранении остатков добропорядочности этой институции. По моему убеждению, нынешняя реакция на события является запоздалой. Она должна была последовать раньше", — отметил парламентарий.

По словам Бакумова, Комитет по вопросам правоохранительной деятельности — не следственная комиссия.

"Пожалуй, нам не совсем уместно выяснять все обстоятельства того, что произошло в Офисе Генерального прокурора с лицом, подавшим заявление об увольнении. Нужно задавать вопрос, как вообще Офису Генеральной прокуратуры и прокуратуре в целом институционально выйти из этой ситуации. Если к Кравченко есть вопросы правоохранительного характера, то их должны задавать правоохранители. Хотя предполагаю, что во время рассмотрения вопроса о даче согласия на его увольнение такие вопросы могут прозвучать", — пояснил народный депутат.

Мнения народных депутатов об увольнении Кравченко с должности генпрокурора читайте по ссылке.

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Операция "Карфаген"

Напомним, ранее "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.

4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.

По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.

До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.

На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".

Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.

Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.

Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.

Позже в Офисе генпрокурора подтвердили обыски у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.

ВАКС избрал меру пресечения в отношении должностного лица ОГП Кропивы.

7 сентября Ивахненко был помещен под стражу с залогом в 20 млн грн.

Вечером 7 сентября Кравченко подал в отставку с поста генерального прокурора.

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