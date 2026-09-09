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Новости Операция Карфаген Отставка Кравченко
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Вопрос не в увольнении Кравченко, а в сохранении остатков добропорядочности Офиса генерального прокурора, - "слуга народа" Бакумов

Увольнение Кравченко: что говорят в "Слуге народа"?

На фоне отставки генерального прокурора Руслана Кравченко следует сосредоточиться на сохранении добропорядочности Офиса генерального прокурора после операции НАБУ и САП "Карфаген".

Об этом заявил народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Бакумов, говорится в материале Цензор.НЕТ "Кравченко уходит, "Карфаген" остается? Что будет дальше?".

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Подробности

"Лично я буду голосовать за отстранение Кравченко от должности. Уверен, что и большинство народных депутатов — тоже. Здесь вопрос в другом — в сохранении остатков добропорядочности этой институции. По моему убеждению, нынешняя реакция на события является запоздалой. Она должна была последовать раньше", — отметил парламентарий.

По словам Бакумова, Комитет по вопросам правоохранительной деятельности — не следственная комиссия.

"Пожалуй, нам не совсем уместно выяснять все обстоятельства того, что произошло в Офисе Генерального прокурора с лицом, подавшим заявление об увольнении. Нужно задавать вопрос, как вообще Офису Генеральной прокуратуры и прокуратуре в целом институционально выйти из этой ситуации. Если к Кравченко есть вопросы правоохранительного характера, то их должны задавать правоохранители. Хотя предполагаю, что во время рассмотрения вопроса о даче согласия на его увольнение такие вопросы могут прозвучать", — пояснил народный депутат.

Мнения народных депутатов об увольнении Кравченко с должности генпрокурора читайте по ссылке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отставка Кравченко запоздала, он должен был уйти еще во время атак на НАБУ и САП, - Радина

Операция "Карфаген"

  • Напомним, ранее "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.
  • 4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.
  • По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.
  • До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.
  • На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".
  • Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.
  • Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.
  • Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.
  • Позже в Офисе генпрокурора подтвердили обыски у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.
  • ВАКС избрал меру пресечения в отношении должностного лица ОГП Кропивы.
  • 7 сентября Ивахненко был помещен под стражу с залогом в 20 млн грн.
  • Вечером 7 сентября Кравченко подал в отставку с поста генерального прокурора.

Читайте также: Операция "Карфаген": суд арестовал доверенное лицо чиновника ОГП Кропивы с возможностью внесения залога в размере 15 млн грн

Автор: 

Кравченко Руслан (232) Бакумов Александр (9) Офис Генпрокурора (3412)
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Топ комментарии
+22
Доброчесність і будь-хто з тої зеленої зграї, будь-хто, хто хоч якось мав з ними справу - речі абсолютно несумісні.
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09.09.2026 11:03 Ответить
+20
які НАХ "рештки доброчесності" ? Після всього , що наробили і роблять зеленорилі покидьки їм давно пора звикати до нар і прогулянок по графіку і не довгих.
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09.09.2026 11:08 Ответить
+15
Яка доброчесність? - і хто б казав
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09.09.2026 11:05 Ответить

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