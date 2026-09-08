Отставка Кравченко запоздала, он должен был уйти еще во время атак на НАБУ и САП, - Радина

В настоящее время отставка генерального прокурора Руслана Кравченко явно запоздала, поскольку он должен был уйти с должности ещё во время атак на НАБУ и САП.

Об этом народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина пишет в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Когда Кравченко должен был уйти в отставку?

По её словам, Кравченко должен был подать в отставку ещё тогда, "когда стало ясно, что "Ризницкая" вместе с СБУ и ГБР начала "клепать" детективов НАБУ в попытке остановить операцию "Мидас".

По её мнению, он должен был уйти в отставку ещё тогда, когда угрожал "прийти за каждым", кто требовал его отставки после того, как эта операция стала достоянием общественности.

"За то, что играл одну из ключевых ролей на каждом этапе атаки на НАБУ и САП — от фабрикации подозрений в адрес детективов НАБУ до сделки со следствием с государственным изменником Христенко. За то, что держал в СИЗО двух детективов НАБУ по делам, которые развалились на глазах, так что пришлось даже отступить и отказаться от обвинения в государственной измене одному из них", — добавляет Радина.

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По ее мнению, этот список можно продолжать.

Однако, как напоминает депутат, в отставку он уйдет из-за "вероятного" покровительства со стороны Офиса генерального прокурора мошенническим колл-центрам.

"Уйдет даже не по собственному решению, а после разговора с президентом. Уйдет в отставку на фоне информации о том, что в ОГП готовили новую атаку на НАБУ и САП, в частности, следили за руководством антикоррупционных органов, их семьями и подчиненными", — пишет Радина.

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Будет ли Радина голосовать за отставку Кравченко?

Отдельно она подчеркивает, что не голосовала за это назначение, но с удовольствием проголосует за эту запоздалую отставку на ближайшем заседании парламента.

"Однако этого недостаточно. Без изменения правил игры ожидать от Офиса генерального прокурора прекращения "темок и схемок" бесполезно. Империя, которую построил шеф, не исчезнет вместе с шефом или канцлером, а может просто залячь на дно и ждать нового шефа, нового канцлера", — убеждена она.

Какие шаги необходимы?

По словам Радиной, сейчас нужно:

восстановить конкурсы в системе ОГП, отмененные в июле 2025 года по инициативе Кравченко (это требование Ukraine Facility)

провести конкурс на должность генерального прокурора, законопроект — на рассмотрении комитета.

"Все остальное — не сработает, мы с вами прекрасно в этом убедились", — резюмирует народный депутат.

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Операция "Карфаген"

Напомним, ранее " Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.

4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.

По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.

До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.

На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".

Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.

Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.

Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.

Позже в Офисе генпрокурора подтвердили обыски у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.

ВАКС избрал меру пресечения в отношении должностного лица ОГП Кропивы.

7 сентября Ивахненко был помещен под стражу с залогом в 20 млн грн.

Вечером 7 сентябряКравченко подал в отставку с поста генерального прокурора.

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