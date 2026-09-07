Кравченко объяснил, почему детективов НАБУ сначала не пускали в ОГП на обыск по делу "Карфаген"

Генеральный прокурор Руслан Кравченко пояснил, что охрана сначала не пропускала детективов НАБУ в здание Офиса генпрокурора для проведения обысков по делу "Карфаген", поскольку те не сообщили, в каких именно кабинетах планируют проводить следственные действия.

Об этом генпрокурор заявил во время общения со СМИ, передает Цензор.НЕТ.

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Обстоятельства обыска в ОГП

Генеральный прокурор заявил, что сотрудники НАБУ в рамках расследования провели обыск в его кабинете и дома. Комментируя ситуацию, Кравченко рассказал, что сначала сотрудники Управления государственной охраны не пропускали детективов, поскольку те не предъявили постановление об обыске и не сообщили, в какие именно кабинеты направляются.

"Около 12 часов ночи я поговорил с руководителями и НАБУ, и САП. Позвонил, спросил, что происходит. Они сказали, что у нас есть разрешение на обыски в вашем кабинете и мы будем их проводить. Я сказал: "Хорошо, вам все откроют — и кабинет, и офис, и сейфы". Дал команду, следователей впустили, они провели все обыски", — рассказал Кравченко.

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По его словам, позже следователь пришел к нему домой для проведения обыска по месту жительства.

"Я попросил, чтобы не ломали там двери и замки, подождали жену, она уже едет и всем всё откроет. Следователи подождали, и жена всё им показала", — добавил генпрокурор.

Что изъяли в кабинете Кравченко

Глава ГП рассказал, что во время обыска в его кабинете детективы изъяли несколько новых пустых конвертов и четыре подарочных сертификата по 50 тысяч гривен из магазина Canali, которые, по словам Кравченко, он вполне способен купить в пределах своей зарплаты.

"Также в приемной изъяли идентификационный код и другие данные из личного дела, касающиеся меня. У меня в кабинете ничего не было, но сотрудники сообщили мне, что в их кабинетах находились материалы, касающиеся сотрудников НАБУ, а также материалы, касающиеся сотрудников других правоохранительных органов. И к этим материалам следователи НАБУ получили доступ", — рассказал Кравченко, добавив, что не может разглашать содержание этих материалов, поскольку не является прокурором в соответствующих производствах.

Кравченко также сообщил, что не имеет статуса свидетеля или подозреваемого по этому делу.

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Операция "Карфаген"

Напомним, ранее " Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.

4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.

По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.

До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.

На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".

Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.

Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.

Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.

Позже в Офисе генпрокурора подтвердили обыски у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.

ВАКС избрал меру пресечения в отношении должностного лица ОГП Кропивы.

7 сентября Ивахненко поместили под стражу с залогом в 20 млн грн.

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