Кравченко объяснил, почему детективов НАБУ сначала не пускали в ОГП на обыск по делу "Карфаген"
Генеральный прокурор Руслан Кравченко пояснил, что охрана сначала не пропускала детективов НАБУ в здание Офиса генпрокурора для проведения обысков по делу "Карфаген", поскольку те не сообщили, в каких именно кабинетах планируют проводить следственные действия.
Об этом генпрокурор заявил во время общения со СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Обстоятельства обыска в ОГП
Генеральный прокурор заявил, что сотрудники НАБУ в рамках расследования провели обыск в его кабинете и дома. Комментируя ситуацию, Кравченко рассказал, что сначала сотрудники Управления государственной охраны не пропускали детективов, поскольку те не предъявили постановление об обыске и не сообщили, в какие именно кабинеты направляются.
"Около 12 часов ночи я поговорил с руководителями и НАБУ, и САП. Позвонил, спросил, что происходит. Они сказали, что у нас есть разрешение на обыски в вашем кабинете и мы будем их проводить. Я сказал: "Хорошо, вам все откроют — и кабинет, и офис, и сейфы". Дал команду, следователей впустили, они провели все обыски", — рассказал Кравченко.
По его словам, позже следователь пришел к нему домой для проведения обыска по месту жительства.
"Я попросил, чтобы не ломали там двери и замки, подождали жену, она уже едет и всем всё откроет. Следователи подождали, и жена всё им показала", — добавил генпрокурор.
Что изъяли в кабинете Кравченко
Глава ГП рассказал, что во время обыска в его кабинете детективы изъяли несколько новых пустых конвертов и четыре подарочных сертификата по 50 тысяч гривен из магазина Canali, которые, по словам Кравченко, он вполне способен купить в пределах своей зарплаты.
"Также в приемной изъяли идентификационный код и другие данные из личного дела, касающиеся меня. У меня в кабинете ничего не было, но сотрудники сообщили мне, что в их кабинетах находились материалы, касающиеся сотрудников НАБУ, а также материалы, касающиеся сотрудников других правоохранительных органов. И к этим материалам следователи НАБУ получили доступ", — рассказал Кравченко, добавив, что не может разглашать содержание этих материалов, поскольку не является прокурором в соответствующих производствах.
Кравченко также сообщил, что не имеет статуса свидетеля или подозреваемого по этому делу.
Операция "Карфаген"
- Напомним, ранее " Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.
- 4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.
- По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.
- До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.
- На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".
- Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.
- Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.
- Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.
- Позже в Офисе генпрокурора подтвердили обыски у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.
- ВАКС избрал меру пресечения в отношении должностного лица ОГП Кропивы.
- 7 сентября Ивахненко поместили под стражу с залогом в 20 млн грн.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А то ліпить якусь пургу...