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Операция "Карфаген": Кравченко заявил, что не собирается уходить с должности
Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что не собирается уходить в отставку после обнародования записей в рамках операции "Карфаген".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом он заявил во время встречи с журналистами.
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По словам Кравченко, он уйдет с должности, если об этом попросят непосредственно его коллеги, президент Владимир Зеленский и Верховная Рада.
Кравченко добавил, что в Офисе генпрокурора отстранили семерых человек в рамках дела антикоррупционных органов.
8 сентября генпрокурор должен посетить парламентский комитет по правоохранительной деятельности.
Что этому предшествовало?
- Напомним, ранее " Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.
- 4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.
- По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.
- До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.
- На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".
- Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.
- Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.
- Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.
- Позже в Офисе генпрокурора подтвердили обыски у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.
- ВАКС избрал меру пресечения в отношении должностного лица ОГП Кропивы.
- 7 сентября Ивахненко поместили под стражу с залогом в 20 млн грн.
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