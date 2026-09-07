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Новости Операция Карфаген
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Операция "Карфаген": Кравченко заявил, что не собирается уходить с должности

Кравченко не собирается уходить с поста генерального прокурора

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что не собирается уходить в отставку после обнародования записей в рамках операции "Карфаген".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом он заявил во время встречи с журналистами.

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Подробности

По словам Кравченко, он уйдет с должности, если об этом попросят непосредственно его коллеги, президент Владимир Зеленский и Верховная Рада.

Кравченко добавил, что в Офисе генпрокурора отстранили семерых человек в рамках дела антикоррупционных органов.

8 сентября генпрокурор должен посетить парламентский комитет по правоохранительной деятельности.

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Что этому предшествовало?

  • Напомним, ранее " Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.
  • 4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.
  • По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.
  • До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.
  • На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".
  • Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.
  • Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.
  • Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.
  • Позже в Офисе генпрокурора подтвердили обыски у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.
  • ВАКС избрал меру пресечения в отношении должностного лица ОГП Кропивы.
  • 7 сентября Ивахненко поместили под стражу с залогом в 20 млн грн.

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Автор: 

Кравченко Руслан (215) Офис Генпрокурора (3390)
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Топ комментарии
+64
Та це зрозуміло. Рафінована сволота сама з посади не йде. Її треба виносити вперед ногами.
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07.09.2026 16:13 Ответить
+32
він що - дурний? стільки бабла за цю посаду відвалив, стільки срак вилизав, стільки відсмоктав, що зараз піти?
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07.09.2026 16:14 Ответить
+32
та він слова "честь" взагалі не знає.
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07.09.2026 16:16 Ответить

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