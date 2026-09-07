Операция "Карфаген": суд арестовал водителя чиновника ОГП Кропивы с возможностью внесения залога в размере 3 млн грн

Высший антикоррупционный суд взял под стражу Сергея Куцого - водителя сотрудника Офиса генерального прокурора Сергея Кропивы, которого подозревают в прикрытии мошеннических колл-центров.

Об этом пишет Центр противодействия коррупции, сообщает Цензор.НЕТ.

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Участие в преступной организации

На записях НАБУ по делу о "крыше" мошеннических колл-центров Куцый фигурирует под псевдонимом "Камрад".

Куцый арестован на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 3 млн грн.

В случае внесения залога на Кропиву будут возложены, среди прочего, следующие обязательства:

сдать паспорта для выезда за границу;

воздерживаться от общения с определенными лицами, в частности, с Кропивой, Ивахненко и другими лицами;

являться по каждому вызову детектива, прокурора и суда.

По версии следствия, Куцый был участником преступной организации Кропивы.

В частности, по версии следствия, он следил за безопасностью во время поездок Кропивы на служебном автомобиле и его встреч с другими людьми, использовал незарегистрированные номерные знаки, получал деньги от лиц, связанных с колл-центрами, и передавал их Кропиве.

Также он помогал Кропиве общаться с другими участниками организации, участвовал в легализации средств и выполнял другие его поручения.

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Что этому предшествовало?

Напомним, ранее "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.

4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.

По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.

До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.

На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".

Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.

Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.

Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.

Позже в Офисе генпрокурора подтвердили обыски у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.

ВАКС избрал меру пресечения в отношении должностного лица ОГП Кропивы.

7 сентября Ивахненко поместили под стражу с залогом в 20 млн грн.

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