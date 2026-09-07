Операція "Карфаген": суд арештував водія посадовця ОГП Кропиви з можливістю внесення застави 3 млн грн

Вищий антикорупційний суд взяв під варту Сергія Куцого — водія посадовця Офісу генерального прокурора Сергія Кропиви, якого підозрюють у покриванні шахрайських колцентрів.

Про це пише Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

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Участь у злочинній організації

На плівках НАБУ у справі про "кришування" шахрайських колцентрів Куций фігурує під псевдонімом "Камрад".

Куцого арештовано на 60 діб із можливістю внести заставу в розмірі 3 млн грн.

У разі внесення застави на Кропиву будуть покладені, серед іншого, такі обов’язки:

здати паспорти для виїзду за кордон;

утриматися від спілкування з певними особами, зокрема, з Кропивою, Івахненко та іншими особами;

прибувати за кожним викликом детектива, прокурора та суду.

За версією слідства, Куций був учасником злочинної організації Кропиви.

Зокрема, зо версією слідства, він стежив за безпекою під час поїздок Кропиви на службовому авто та його зустрічей з іншими людьми, використовував незареєстровані номерні знаки, отримував гроші від осіб, пов’язаних із колцентрами, і передавав їх Кропиві.

Також він допомагав Кропиві спілкуватися з іншими учасниками організації, брав участь у легалізації коштів та виконував інші його доручення.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.

За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.

До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.

На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".

Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.

Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.

Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.

ВАКС обрав запобіжний захід посадовцю ОГП Кропиві.

7 вересня Івахненко відправили під варту із заставою у 20 млн грн.

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