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Операція "Карфаген": Кравченко заявив, що не збирається йти з посади
Генеральний прокурор Руслан Кравченко розповів, що не збирається звільнятися після оприлюднення записів в рамках операції "Карфаген".
Про це він заявив під час зустрічі із журналістами, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
За словами очільника Офісу Генпрокурора, він залишить посаду у разі, якщо про це попросить його колектив або у разі ухвалення відповідного рішення Президентом України та Верховною Радою України.
Також Кравченко повідомив, що після початку операції НАБУ в ОГП відсторонили сімох людей.
8 вересня народні депутати запрошують генерального прокурора на засідання Комітету ВР з правоохоронної діяльності.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.
- 4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.
- За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.
- До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.
- На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".
- Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.
- Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.
- Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.
- Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.
- ВАКС обрав запобіжний захід посадовцю ОГП Кропиві.
- 7 вересня Івахненко відправили під варту із заставою у 20 млн грн.
Топ коментарі
+40 Gary Grant
показати весь коментар07.09.2026 16:13 Відповісти Посилання
+22 Василь Казімко
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+20 simpsonhomerj
показати весь коментар07.09.2026 16:14 Відповісти Посилання
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