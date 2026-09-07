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Новини Операція Карфаген
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Операція "Карфаген": Кравченко заявив, що не збирається йти з посади

Кравченко не збирається звільнятися з посади генпрокурора

Генеральний прокурор Руслан Кравченко розповів, що не збирається звільнятися після оприлюднення записів в рамках операції "Карфаген".

Про це він заявив під час зустрічі із журналістами, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За словами очільника Офісу Генпрокурора, він залишить посаду у разі, якщо про це попросить його колектив або у разі ухвалення відповідного рішення Президентом України та Верховною Радою України.

Також Кравченко повідомив, що після початку операції НАБУ в ОГП відсторонили сімох людей.

8 вересня народні депутати запрошують генерального прокурора на засідання Комітету ВР з правоохоронної діяльності.

Читайте: Операція "Карфаген": суд арештував водія посадовця ОГП Кропиви з можливістю внесення застави 3 млн грн

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.
  • 4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.
  • За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.
  • До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.
  • На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".
  • Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.
  • Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.
  • Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.
  • Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.
  • ВАКС обрав запобіжний захід посадовцю ОГП Кропиві.
  • 7 вересня Івахненко відправили під варту із заставою у 20 млн грн.

Також читайте: "Замам дал пилюлей": прокурор САП заявив про вплив Кропиви на генпрокурора Кравченка у справі про кол-центри

Автор: 

Кравченко Руслан (235) Офіс Генпрокурора (3734)
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Топ коментарі
+40
Та це зрозуміло. Рафінована сволота сама з посади не йде. Її треба виносити вперед ногами.
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07.09.2026 16:13 Відповісти
+22
Це ж потрібно бути таким нахабним дебілом. Ти служиш НАРОДУ УКРАЇНИ,а не президенту,А тим паче "своїм колегам" НІ ЧЕСТІ НІ СОВІСТІ
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07.09.2026 16:15 Відповісти
+20
він що - дурний? стільки бабла за цю посаду відвалив, стільки срак вилизав, стільки відсмоктав, що зараз піти?
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07.09.2026 16:14 Відповісти

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