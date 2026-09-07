Власти готовят ряд атак на НАБУ и САП, - журналист Ткач
На фоне антикоррупционных расследований "Карфаген" и "Форест Гамп" власти вновь готовят серию атак на НАБУ и САП.
Об этом сообщил журналист "Украинской правды" Михаил Ткач, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Готовится ряд атак на НАБУ и САП, как утверждают источники "Украинской правды" в правоохранительных органах. Подробности позже", - написал он.
Операция "Карфаген"
- Напомним, ранее " Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.
- 4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.
- По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.
- До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.
- На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".
- Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.
- Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.
- Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.
- Позже в Офисе генпрокурора подтвердили обыски у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.
- ВАКС избрал меру пресечения в отношении должностного лица ОГП Кропивы.
- 7 сентября Ивахненко отправили под стражу с залогом в 20 млн грн.
Операция "Форест Гамп"
- Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников ОП.
- По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.
- Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладишенко.
- Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".
- В НАБУ позже сообщили, чторечь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".
- Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудра подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.
- 20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форест Гамп" — вторая часть расследования под названием "Фемида". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.
- 20 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форест Гамп" и "Фемида".
- 21 августа ВАКС взял под стражу чиновника Офиса президента Дубовика с залогом в 7 млн грн.
- 26 августа за Дубовика внесли всю сумму залога.
- 21 августа ВАКС избрал меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн.
- 25 августа Ирину Мудру поместили под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн.
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1 сентября Апелляционная палата ВАКС оставила меру пресечения в отношении Микитася без изменений.
Также без изменений оставили меру пресечения Виктору Дубовику.
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