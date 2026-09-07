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Новости Давление на НАБУ и САП Операция Форест Гамп Операция Карфаген
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Власти готовят ряд атак на НАБУ и САП, - журналист Ткач

набу

На фоне антикоррупционных расследований "Карфаген" и "Форест Гамп" власти вновь готовят серию атак на НАБУ и САП.

Об этом сообщил журналист "Украинской правды" Михаил Ткач, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Готовится ряд атак на НАБУ и САП, как утверждают источники "Украинской правды" в правоохранительных органах. Подробности позже", - написал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Главного фигуранта операции "Карфаген" Кропиву задержали по дороге к границе, а Арахамия выступил против увольнения Кравченко, - журналист Ткач

Операция "Карфаген"

  • Напомним, ранее " Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.
  • 4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.
  • По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.
  • До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.
  • На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".
  • Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.
  • Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.
  • Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.
  • Позже в Офисе генпрокурора подтвердили обыски у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.
  • ВАКС избрал меру пресечения в отношении должностного лица ОГП Кропивы.
  • 7 сентября Ивахненко отправили под стражу с залогом в 20 млн грн.

Операция "Форест Гамп"

  • Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников ОП.
  • По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.
  • Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладишенко.
  • Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".
  • В НАБУ позже сообщили, чторечь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".
  • Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудра подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.
  • 20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форест Гамп" — вторая часть расследования под названием "Фемида". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.
  • 20 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форест Гамп" и "Фемида".
  • 21 августа ВАКС взял под стражу чиновника Офиса президента Дубовика с залогом в 7 млн грн.
  • 26 августа за Дубовика внесли всю сумму залога.
  • 21 августа ВАКС избрал меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн.
  • 25 августа Ирину Мудру поместили под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн.

  • 1 сентября Апелляционная палата ВАКС оставила меру пресечения в отношении Микитася без изменений.

    Также без изменений оставили меру пресечения Виктору Дубовику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За топ-чиновников Зеленского внесли более 1 млрд грн залога: часть средств - подставные фирмы, - СМИ

Автор: 

НАБУ (5018) САП (2522) Ткач Михаил (162)
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Топ комментарии
+26
Справжня війна для нашої влади це війна проти опозиції, проти українського народу і проти антикорупційних структур
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07.09.2026 16:38 Ответить
+14
Злодійську владу час зносити... з нею ми програєм війну.
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07.09.2026 16:49 Ответить
+11
Це й не дивно, як би не було набу то вони би берега загубили остаточно. Зелена влада воює зі власним народом України, з однієї сторони рашка, з іншої сторони оці "королеви "
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07.09.2026 16:47 Ответить

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