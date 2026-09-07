Власти готовят ряд атак на НАБУ и САП, - журналист Ткач

На фоне антикоррупционных расследований "Карфаген" и "Форест Гамп" власти вновь готовят серию атак на НАБУ и САП.

Об этом сообщил журналист "Украинской правды" Михаил Ткач, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Готовится ряд атак на НАБУ и САП, как утверждают источники "Украинской правды" в правоохранительных органах. Подробности позже", - написал он.

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Операция "Карфаген"

Напомним, ранее " Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.

4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.

По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.

До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.

На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".

Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.

Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.

Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.

Позже в Офисе генпрокурора подтвердили обыски у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.

ВАКС избрал меру пресечения в отношении должностного лица ОГП Кропивы.

7 сентября Ивахненко отправили под стражу с залогом в 20 млн грн.

Операция "Форест Гамп"

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