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Новини Тиск на НАБУ та САП Операція Форест Гамп Операція Карфаген
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Влада готує низку атак на НАБУ і САП, - журналіст Ткач

набу

На тлі антикорупційних розслідувань "Карфаген" та "Форест Гамп" влада знову готує низку атак на НАБУ і САП.

Про це повідомив журналіст "Української правди" Михайло Ткач, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

"Готується низка атак на НАБУ і САП, як стверджують джерела Української правди у правоохоронних органах. Подробиці згодом", — написав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Головного фігуранта операції "Карфаген" Кропиву затримали дорогою до кордону, а Арахамія виступив проти звільнення Кравченка, - журналіст Ткач

Операція "Карфаген"

  • Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.
  • 4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.
  • За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.
  • До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.
  • На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".
  • Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.
  • Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.
  • Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.
  • Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.
  • ВАКС обрав запобіжний захід посадовцю ОГП Кропиві.
  • 7 вересня Івахненко відправили під варту із заставою у 20 млн грн.

Операція "Форест Гамп"

  • Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.
  • За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.
  • Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.
  • Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".
  • У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас".
  • Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.
  • 20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.
  • 20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".
  • 21 серпня ВАКС взяв під варту посадовця Офісу президента Дубовика із заставою 7 млн грн.
  • 26 серпня за Дубовика внесли всю суму застави.
  • 21 серпня ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 30 млн грн застави.
  • 25 серпня Ірину Мудру відправили під варту із можливістю внесення 20 млн грн застави.

  • 1 вересня Апеляція ВАКС залишила запобіжний захід Микитасю без змін.

    Також без змін залишили запобіжний захід Віктору Дубовику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За топпосадовців Зеленського внесли понад 1 млрд грн застави: частину коштів – підставні фірми, - ЗМІ

Автор: 

НАБУ (4495) САП (1041) Ткач Михайло (166)
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Топ коментарі
+12
Справжня війна для нашої влади це війна проти опозиції, проти українського народу і проти антикорупційних структур
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07.09.2026 16:38 Відповісти
+5
Злодійську владу час зносити... з нею ми програєм війну.
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07.09.2026 16:49 Відповісти
+3
73% проголосували за це.

Шо я можу зробити коли 40 млн здуріли?

Уже 60% в ЕС і бог зна де ще. А решту прибють чи як
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07.09.2026 16:39 Відповісти

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