Кравченко пояснив, чому детективів НАБУ спершу не пускали в ОГП на обшук у справі "Карфаген"

Генеральний прокурор Руслан Кравченко пояснив, що охорона спочатку не пропускала детективів НАБУ до будівлі Офісу генпрокурора для проведення обшуків у справі "Карфаген", оскільки ті не повідомляли, в яких саме кабінетах планують проводити слідчі дії.

Про це генпрокурор заявив під час спілкування зі ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Обставини обшуку в ОГП

Генпрокурор заявив, що співробітники НАБУ в межах розслідування провели обшук у його кабінеті та вдома. Коментуючи ситуацію, Кравченко розповів, що спочатку співробітники Управління державної охорони не пропускали детективів, оскільки ті не показували постанову про обшук і не повідомили, до яких саме кабінетів прямують.

"Близько 12-ї години ночі я мав розмову з керівниками і НАБУ, і САП. Подзвонив, спитав, що відбувається. Вони сказали, що у нас є дозвіл на обшуки у вашому кабінеті і ми їх будемо проводити. Я сказав: "Окей, вам все відкриють — і кабінет, і офіс, і сейфи". Дав команду, слідчих запустили, вони провели всі обшуки", — розповів Кравченко.

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За його словами, згодом слідчий прийшов до його будинку для обшуку за місцем проживання.

"Я попросив, щоб не ламали там двері, замки, дочекалися дружини, вона вже їде і всім все відкриє. Слідчі дочекалися, і дружина все їм показала", — додав генпрокурор.

Що вилучили в кабінеті Кравченка

Очільник ОГП розповів, що під час обшуку в його кабінеті детективи вилучили кілька нових порожніх конвертів та чотири подарункові сертифікати по 50 тисяч гривень із магазину Canali, які, за словами Кравченка, він цілком спроможний купити в межах своєї зарплати.

"Також у приймальні вилучили ідентифікаційний код та інші дані з особової справи, які стосуються мене. У мене в кабінеті нічого не було, але мені працівники доповіли, що в їхніх кабінетах були матеріали, які стосувалися співробітників НАБУ, як і матеріали, які стосувалися співробітників інших правоохоронних органів. І до цих матеріалів слідчі НАБУ отримали доступ", — розповів Кравченко, додавши, що не може розголошувати зміст цих матеріалів, оскільки не є прокурором у відповідних провадженнях.

Кравченко також повідомив, що не має статусу свідка чи підозрюваного у цій справі.

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Операція "Карфаген"

Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.

За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.

До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.

На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".

Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.

Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.

Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.

ВАКС обрав запобіжний захід посадовцю ОГП Кропиві.

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