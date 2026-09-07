В Офисе генерального прокурора во время обыска изъяли деньги, сумма небольшая, - адвокат Кушнир

В ходе обысков, проведенных детективами НАБУ в помещениях Офиса Генерального прокурора по делу "Карфаген", касающемуся прикрытия мошеннических колл-центров, правоохранители действительно изъяли и зафиксировали в протоколе денежные средства.

Об этом в эфире журналистки Ирины Ромалийской на YouTube-канале "Бутусов Плюс" рассказал адвокат Богдан Кушнир, который присутствовал во время проведения следственных действий в ОГП от имени представителей Комитета защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности, сообщает Цензор.НЕТ.

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Деньги зафиксированы в протоколе

Адвокат рассказал, что во время следственных действий в Офисе генпрокурора были обнаружены и зафиксированы в протоколе денежные средства.

В то же время он подчеркнул, что фотография сейфа с наличными, которую распространяли в СМИ со ссылкой на НАБУ, не имеет отношения к обыскам в Офисе генпрокурора.

"Откуда НАБУ взяло фотографию денег в сейфе — мы тоже не знаем. Но единственная информация, которая достоверна на все сто процентов, — это то, что во время проведения данного следственного действия в Офисе Генерального прокурора такого сейфа найдено не было. И, конечно, там уже примерно подсчитали с помощью искусственного интеллекта: там примерно 4 млн долларов. Разумеется, такая сумма на территории органа Генеральной прокуратуры на Резницкой улице не была найдена и изъята. И поэтому, конечно, я здесь уже поддерживаю именно Виталия Сердюка в том, что эта фотография не имеет отношения к конкретному обыску в Генеральной прокуратуре", — сказал Кушнир.

По его словам, фотография сейфа с наличными, вероятно, относится к "соседнему" делу.

"Об этом нужно спросить в НАБУ... Только они могут пролить свет на то, откуда все-таки взялась эта фотография", — сказал адвокат.

Что касается суммы денег, изъятых во время обысков в ГП, Кушнир отметил, что детали и объем являются тайной следствия.

"Их зафиксировали в протоколе. Конечно, когда этот протокол станет доступен, то, я надеюсь, его опубликуют и сообщат, кто что нашел. Возможно, эта информация будет доступна в ходе следующих судебных заседаний", — сказал адвокат.

В то же время он отказался называть точную сумму изъятых средств, сославшись на тайну следствия, однако утверждает, что речь идет о незначительном объеме наличных.

"Если вы помните фразу Коломойского о легендарных пачках "жалких денег" (в том деле речь шла о 40 тысячах долларов, — ред.), то это небольшая сумма", — сказал Кушнир.

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Что изъяли в кабинете Кравченко?

Отвечая на вопрос о перечне изъятых вещей в кабинете генерального прокурора Руслана Кравченко, адвокат отметил, что подробная информация составляет тайну досудебного расследования.

"Этот вопрос лучше задавать самим детективам НАБУ, поскольку это тайна следствия. Раскрывать, что именно там было найдено, я не могу. Но, опять же, судя по официальному заявлению самого генерального прокурора, он сообщал о том, что у него были изъяты пустые конверты, четыре подарочных сертификата по 50 000 грн из магазина Canali и еще какие-то документы. Это то, о чем он сам сообщает, и я могу подтвердить, что действительно так и было", — заявил правозащитник.

Отсутствие Кравченко и обыск кабинетов

Адвокат отметил, что во время обысков самого Кравченко на месте не было.

"Насколько мне было известно, детектив, руководивший данным следственным действием, неоднократно пытался связаться, спрашивал у представителей, которые находились в прокуратуре и представляли именно орган прокуратуры, но постоянно слышал только ответы: "Сейчас будет", "Через час, через два уже подъезжает". После этого им было принято решение о вскрытии одного кабинета. Кабинет вскрыли принудительно. Затем зачитали новое постановление и хотели вскрыть уже кабинет генерального прокурора. Но представитель прокуратуры, который находился на месте, все-таки нашел ключи, и это было сделано без применения специальных средств", — рассказал Кушнир.

Соблюдение процедур

Он также добавил, что представители антикоррупционных органов соблюдали процедурные нормы по защите адвокатской тайны, привлекая представителей Комитета по защите прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности, поскольку Кравченко имеет статус адвоката (с приостановленной лицензией).

Напомним, что генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что после обысков в его кабинете и доме его не допрашивали, а процессуального статуса свидетеля или подозреваемого по делу "Карфаген" у него пока нет.

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Операция "Карфаген"

Напомним, ранее " Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.

4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.

По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.

До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.

На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".

Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.

Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса Генерального прокурора.

Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.

Позже в Офисе генпрокурора подтвердили обыски у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.

ВАКС избрал меру пресечения в отношении должностного лица ОГП Кропивы.

7 сентября Ивахненко поместили под стражу с залогом в 20 млн грн.

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