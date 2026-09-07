В САП подтвердили: сейф с наличными связан с операцией "Карфаген", но его нашли не в ОГП

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что опубликованная НАБУ фотография сейфа с деньгами связана со спецоперацией "Карфаген", однако сам сейф был обнаружен не в помещении Офиса генерального прокурора.

Об этом прокурор САП Николай Карась рассказал во время судебного заседания по вопросу об избрании меры пресечения фигурантке дела Елизавете Ивахненко (Музе), сообщает Цензор.НЕТ.

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Уточнение прокурора

"Официальная позиция НАБУ и САП заключается в том, что опубликованное фото сейфа касается спецоперации "Карфаген"", — сказал Карась.

По словам прокурора, НАБУ и САП не заявляли, что деньги из сейфа нашли именно в Офисе генпрокурора. Карась также подчеркнул, что происхождение средств пока не будут раскрывать, поскольку досудебное расследование продолжается.

Использование вещественных доказательств из одного уголовного дела для демонстрации результатов другого без надлежащего объяснения может исказить реальные обстоятельства дела и негативно повлиять на доверие общества ко всей антикоррупционной системе, добавили там.

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Альтернативная версия защиты

Накануне адвокат еще одного фигуранта дела Сергея Кропивы - Виталий Сердюк - заявил, что фото сейфа, которое распространилось в сети, якобы было сделано во время следственных действий по другому уголовному делу, связанному с земельными махинациями.

Результаты обысков в ОГП

Прокурор САП также рассказал о результатах обысков непосредственно в Офисе генпрокурора. По его словам, на рабочем месте начальника одного из управлений ОГП Айдина Худиева детективы изъяли 50 тысяч долларов. Кроме того, в его пользовании находился автомобиль Audi Q8, который, по мнению следствия, не соответствует уровню его доходов.

Также во время обыска у его первого заместителя обнаружили драгоценности и дорогие часы.

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Что этому предшествовало?

Напомним, ранее " Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.

4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.

По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.

До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.

На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".

Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.

Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.

Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.

Позже в Офисе генпрокурора подтвердили обыски у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.

ВАКС избрал меру пресечения в отношении должностного лица ОГП Кропивы.

7 сентября Ивахненко поместили под стражу с залогом в 20 млн грн.

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