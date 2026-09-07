У САП підтвердили: сейф з готівкою стосується операції "Карфаген", але його знайшли не в ОГП

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що оприлюднене НАБУ фото сейфа з грошима стосується спецоперації "Карфаген", однак сам сейф знайшли не в приміщенні Офісу генпрокурора.

Про це прокурор САП Микола Карась розповів під час суду щодо обрання запобіжного заходу фігурантці справи Єлизаветі Івахненко (Музі), інформує Цензор.НЕТ.

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Уточнення прокурора

"Офіційна позиція НАБУ і САП в тому, що опубліковане фото сейфа стосується спецоперації "Карфаген"", — сказав Карась.

За словами прокурора, НАБУ та САП не заявляли, що гроші із сейфа знайшли саме в Офісі генпрокурора. Карась також наголосив, що походження коштів поки не розкриватимуть, оскільки досудове розслідування триває.

Використання речових доказів з одного кримінального провадження для демонстрації результатів іншого без належного пояснення може спотворити реальні обставини справи та негативно вплинути на довіру суспільства до всієї антикорупційної системи, додали там.

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Альтернативна версія захисту

Напередодні адвокат ще одного фігуранта справи Сергія Кропиви — Віталій Сердюк заявив, що фото сейфа, яке поширилося в мережі, нібито зробили під час слідчих дій в іншій кримінальній справі, пов'язаній із земельними махінаціями.

Результати обшуків в ОГП

Прокурор САП також розповів про результати обшуків безпосередньо в Офісі генпрокурора. За його словами, на робочому місці начальника одного з управлінь ОГП Айдина Худієва детективи вилучили 50 тисяч доларів. Крім того, у його користуванні був автомобіль Audi Q8, який, на думку слідства, не відповідає рівню його доходів.

Також під час обшуку в його першої заступниці виявили коштовності та дороговартісний годинник.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.

За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.

До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.

На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".

Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.

Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.

Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.

ВАКС обрав запобіжний захід посадовцю ОГП Кропиві.

7 вересня Івахненко відправили під варту із заставою у 20 млн грн.

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