Меня пока не допрашивали, лишь провели обыски в кабинете и доме, - Кравченко

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что после обысков в его кабинете и доме его не допрашивали, а процессуального статуса свидетеля или подозреваемого по делу "Карфаген" у него пока нет.

Об этом генпрокурор заявил во время общения со СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"У меня провели обыск в кабинете и в доме", - отметил он и добавил, что никаких других следственных действий с его участием не проводилось.

Также не допрашивали заместительницу генпрокурора Марию Вдовиченко.

Читайте: Операция "Карфаген": Кравченко заявил, что не собирается уходить с должности

Что предшествовало?

Напомним, ранее " Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.

4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.

По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.

До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.

На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".

Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.

Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.

Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.

Позже в Офисе генпрокурора подтвердили обыски у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.

ВАКС избрал меру пресечения в отношении должностного лица ОГП Кропивы.

7 сентября Ивахненко поместили под стражу с залогом в 20 млн грн.

Читайте также: Кравченко опроверг утверждения о причастности к получению средств от незаконных колл-центров и прокомментировал ситуацию с домом