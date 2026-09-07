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Меня пока не допрашивали, лишь провели обыски в кабинете и доме, - Кравченко
Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что после обысков в его кабинете и доме его не допрашивали, а процессуального статуса свидетеля или подозреваемого по делу "Карфаген" у него пока нет.
Об этом генпрокурор заявил во время общения со СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"У меня провели обыск в кабинете и в доме", - отметил он и добавил, что никаких других следственных действий с его участием не проводилось.
Также не допрашивали заместительницу генпрокурора Марию Вдовиченко.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее " Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.
- 4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.
- По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.
- До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.
- На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".
- Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.
- Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.
- Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.
- Позже в Офисе генпрокурора подтвердили обыски у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.
- ВАКС избрал меру пресечения в отношении должностного лица ОГП Кропивы.
- 7 сентября Ивахненко поместили под стражу с залогом в 20 млн грн.
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Довіри вже немає і не буде.
Але це на данний час, може ще сам піти.