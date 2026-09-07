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Новини Операція Карфаген
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Мене наразі не допитували, лише провели обшуки в кабінеті та будинку, - Кравченко

Обшуки у Кравченка: заява генерального прокурора

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що після обшуків у його кабінеті та будинку його не допитували, а процесуального статусу свідка чи підозрюваного у справі "Карфаген" він наразі не має.

Про це генпрокурор заявив під час спілкування зі ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"У мене провели обшук в кабінеті і в будинку", - зазначив він і додав, що жодних інших слідчих дій за його участі не проводилося.

Також не допитували заступницю генпрокурора Марію Вдовиченко.

Читайте: Операція "Карфаген": Кравченко заявив, що не збирається йти з посади

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.
  • 4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.
  • За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.
  • До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.
  • На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".
  • Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.
  • Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.
  • Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.
  • Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.
  • ВАКС обрав запобіжний захід посадовцю ОГП Кропиві.
  • 7 вересня Івахненко відправили під варту із заставою у 20 млн грн.

Також читайте: Кравченко відкинув твердження про причетність до отримання коштів від незаконних колцентрів та прокоментував ситуацію щодо будинку

Автор: 

Кравченко Руслан (235) Офіс Генпрокурора (3747)
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Топ коментарі
+11
Єдиний правильний варіант на данний час, самому піти у відставку.
Довіри вже немає і не буде.
Але це на данний час, може ще сам піти.
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07.09.2026 17:43 Відповісти
+8
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07.09.2026 17:37 Відповісти
+8
Біжи знов до Зелі
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07.09.2026 17:40 Відповісти

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