Мене наразі не допитували, лише провели обшуки в кабінеті та будинку, - Кравченко

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що після обшуків у його кабінеті та будинку його не допитували, а процесуального статусу свідка чи підозрюваного у справі "Карфаген" він наразі не має.

Про це генпрокурор заявив під час спілкування зі ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"У мене провели обшук в кабінеті і в будинку", - зазначив він і додав, що жодних інших слідчих дій за його участі не проводилося.

Також не допитували заступницю генпрокурора Марію Вдовиченко.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.

За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.

До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.

На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".

Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.

Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.

Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.

ВАКС обрав запобіжний захід посадовцю ОГП Кропиві.

7 вересня Івахненко відправили під варту із заставою у 20 млн грн.

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