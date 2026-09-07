В Офісі Генпрокурора під час обшуку вилучили гроші, сума невелика, - адвокат Кушнір

Під час обшуків детективами НАБУ в приміщеннях Офісу Генерального прокурора у справі "Карфаген" щодо покривання шахрайських колцентрів правоохоронці справді вилучили та зафіксували в протоколі гроші.

Про це в ефірі журналістки Ірини Ромалійської на ютуб-каналі "Бутусов Плюс" розповів адвокат Богдан Кушнір, який був присутній під час проведення слідчих дій в ОГП від імені представників Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, інформує Цензор.НЕТ.

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Гроші зафіксовано в протоколі

Адвокат розповів, що під час слідчих дій в Офісі генпрокурора було знайдено та зафіксовано в протоколі грошові кошти.

Водночас він наголосив, що фотографія сейфа із готівкою, яку розповсюджували у ЗМІ із посиланням на НАБУ, не стосується обшуків в Офісі генпрокурора.

"Звідки НАБУ взяло фотографію грошей у сейфі — ми так само не знаємо. Але єдина інформація, яка є стовідсотковою, — це те, що під час проведення даної слідчої дії в Офісі Генерального прокурора такого сейфа не було знайдено. І, звичайно, там уже приблизно порахували за допомогою штучного інтелекту: там приблизно 4 млн доларів. Звичайно, такої суми на території органу Генеральної прокуратури на Різницькій не було знайдено й вилучено. І тому, звичайно, я тут уже підтримую саме Віталія Сердюка про те, що ця фотографія не має відношення до конкретного обшуку в Генеральній прокуратурі", - сказав Кушнір.

За його словами, фотографія сейфа із готівкою, ймовірно, належить до "сусідньої" справи.

"Це треба запитати в НАБУ... Лише вони можуть пролити світло, звідки все-таки взялася ця фотографія", - сказав адвокат.

Щодо суми грошей, які були вилучені під час обшуків в ОГП, Кушнір зазначив, що деталі та обсяг є таємницею слідства.

"Їх зафіксували в протоколі. Звичайно, коли цей протокол буде доступний, то, я сподіваюсь, його опублікують і повідомлять, хто що знайшов. Можливо, ця інформація буде доступна під час наступних судових засідань", - сказав адвокат.

Водночас він відмовився називати точну суму вилучених коштів, посилаючись на таємницю слідства, однак стверджує, що йдеться про незначний обсяг готівки.

"Якщо ви пам'ятаєте фразу Коломойського про легендарні пачки "жалких денег" (у тій справі йшлося про 40 тисяч доларів, - ред.), то це невелика сума", - сказав Кушнір.

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Що вилучили в кабінеті Кравченка?

Відповідаючи на запитання про перелік вилучених речей в кабінеті генерального прокурора Руслана Кравченка, адвокат зазначив, що детальна інформація становить таємницю досудового розслідування.

"Це питання краще ставити самим детективам НАБУ, у зв'язку з тим, що це таємниця слідства. Розголошувати, що саме там знайдено, я не можу. Але, знову ж таки, дивлячись на офіційну заяву самого генерального прокурора, він повідомляв про те, що в нього було вилучено порожні конверти, чотири подарункові сертифікати по 50 000 грн із магазину Canali та ще якісь документи. Це те, що він сам повідомляє, і я можу підтвердити, що дійсно таке було", - заявив правозахисник.

Відсутність Кравченка та відкриття кабінетів

Адвокат зазначив, що під час обшуків самого Кравченка на місці не було.

"Наскільки мені було відомо, детектив, який керував даною слідчою дією, неодноразово намагався зв'язатися, питав у представників, які були в прокуратурі й представляли саме орган прокуратури, але постійно чув тільки повідомлення: "Зараз буде", "Через годину, через дві вже доїжджає". Після того ним було прийнято рішення про відкриття там одного кабінету. Примусово відкрили кабінет. Після того зачитали нову ухвалу і хотіли відкривати вже кабінет генерального прокурора. Але представник органу прокуратури, який був на місці, все-таки віднайшов ключі, і це робили без застосування спеціальних засобів", - розповів Кушнір.

Дотримання процедур

Він також додав, що представники антикорупційних органів дотрималися процедурних норм щодо захисту адвокатської таємниці, залучивши представників Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, оскільки Кравченко має статус адвоката (із зупиненою ліцензією).

Нагадаємо, що генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що після обшуків у його кабінеті та будинку його не допитували, а процесуального статусу свідка чи підозрюваного у справі "Карфаген" він наразі не має.

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Операція "Карфаген"

Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.

За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.

До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.

На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".

Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.

Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.

Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.

ВАКС обрав запобіжний захід посадовцю ОГП Кропиві.

7 вересня Івахненко відправили під варту із заставою у 20 млн грн.

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