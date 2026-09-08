Кравченко должен явиться на заседание Комитета ВР, хотя процесс отставки уже запущен, - Осадчук

Сегодняшнее заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, на котором должен был присутствовать генеральный прокурор Руслан Кравченко, не отменено.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщил народный депутат фракции "Голос", первый заместитель председателя Комитета Андрей Осадчук.

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По его словам, заседание должно состояться в 14:00. Осадчук рассказал, что генпрокурора пригласили на заседание Комитета в связи с ситуацией вокруг операции "Карфаген".

Нардеп считает, что, несмотря на заявленную вчера вечером отставку, Кравченко должен прийти на заседание комитета, ведь он до сих пор находится в должности.

"Но процесс отставки уже запущен. Он необратим. Думаю, на первом очередном пленарном заседании Рада удовлетворит это заявление, хотя вообще стоило бы объявить вотум недоверия", — подчеркнул политик.

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Операция "Карфаген"

Напомним, ранее " Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.

4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.

По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.

До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.

На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".

Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.

Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса Генерального прокурора.

Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.

Позже в Офисе генпрокурора подтвердили обыски у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.

ВАКС избрал меру пресечения в отношении должностного лица ОГП Кропивы.

7 сентября Ивахненко поместили под стражу с залогом в 20 млн грн.

Отставка Кравченко

7 сентября генеральный прокурор Руслан Кравченко подал заявление об отставке с должности.

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