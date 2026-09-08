Кравченко має прийти на засідання Комітету ВР, хоча процес відставки вже запущено, - Осадчук

Сьогоднішнє засідання Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, на якому мав бути присутній генеральний прокурор Руслан Кравченко, не скасовано.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ повідомив народний депутат фракції "Голос", перший заступник голови Комітету Андрій Осадчук.

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Подробиці

За його словами, засідання має відбутися о 14.00. Осадчук розказав, що генпрокурора запросили на Комітет через ситуацію навколо операції "Карфаген".

Нардеп вважає, що, попри заявлену вчора ввечері відставку, Кравченко повинен прийти на засідання Комітету, адже досі перебуває на посаді.

"Але процес відставки вже запущено. Він невідворотний. Думаю, першого чергового пленарного засідання Рада задовольнить цю заяву, хоча взагалі варто було б оголошувати недовіру", - наголосив політик.

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Операція "Карфаген"

Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.

За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.

До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.

На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".

Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.

Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.

Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.

ВАКС обрав запобіжний захід посадовцю ОГП Кропиві.

7 вересня Івахненко відправили під варту із заставою у 20 млн грн.

Відставка Кравченка

7 вересня генеральний прокурор Руслан Кравченко подав заяву про відставку з посади.

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