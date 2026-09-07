Кравченко подав у відставку з посади генпрокурора

Генеральний прокурор Руслан Кравченко подав заяву про відставку з посади.

Про це він повідомив у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

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Мотивація рішення

Кравченко назвав своє рішення політичним і наголосив, що прийняв його свідомо.

"Не хочу, щоб посаду Генерального прокурора використовували як інструмент політичного протистояння", — зазначив він, додавши, що його позиція щодо звинувачень залишається незмінною.

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Подяка колегам

Генпрокурор подякував колегам, які чесно виконують свою роботу — тим, хто представляє обвинувачення в судах, працює з потерпілими, документує російські злочини та відстоює інтереси держави. За його словами, їхня робота в жодному разі не повинна знецінюватися.

Кравченко також подякував президенту та Верховній Раді за довіру і попросив прийняти його звільнення.

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Операція "Карфаген"

Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.

За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.

До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.

На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".

Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.

Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.

Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.

ВАКС обрав запобіжний захід посадовцю ОГП Кропиві.

7 вересня Івахненко відправили під варту із заставою у 20 млн грн.

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