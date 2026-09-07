Кравченко подал в отставку с поста генерального прокурора
Генеральный прокурор Руслан Кравченко подал заявление об отставке с занимаемой должности.
Об этом он сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.
Причины решения
Кравченко назвал свое решение политическим и подчеркнул, что принял его осознанно.
"Не хочу, чтобы должность генерального прокурора использовали как инструмент политического противостояния", - отметил он, добавив, что его позиция по поводу обвинений остается неизменной.
Благодарность коллегам
Генеральный прокурор поблагодарил коллег, честно выполняющих свою работу - тех, кто представляет обвинение в судах, работает с потерпевшими, документирует российские преступления и отстаивает интересы государства. По его словам, их работа ни в коем случае не должна обесцениваться.
Кравченко также поблагодарил президента и Верховную Раду за доверие и попросил принять его отставку.
Операция "Карфаген"
- Напомним, ранее " Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.
- 4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.
- По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.
- До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.
- На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".
- Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.
- Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса Генерального прокурора.
- Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.
- Позже в Офисе генпрокурора подтвердили обыски у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.
- ВАКС избрал меру пресечения в отношении должностного лица ОГП Кропивы.
- 7 сентября Ивахненко поместили под стражу с залогом в 20 млн грн.
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