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Новости Операция Карфаген Отставка Кравченко
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Кравченко подал в отставку с поста генерального прокурора

Кравченко заявляет, что не подавал и не планирует подавать заявление об отставке с должности.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко подал заявление об отставке с занимаемой должности.

Об этом он сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

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Причины решения

Кравченко назвал свое решение политическим и подчеркнул, что принял его осознанно.

"Не хочу, чтобы должность генерального прокурора использовали как инструмент политического противостояния", - отметил он, добавив, что его позиция по поводу обвинений остается неизменной.

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Благодарность коллегам

Генеральный прокурор поблагодарил коллег, честно выполняющих свою работу - тех, кто представляет обвинение в судах, работает с потерпевшими, документирует российские преступления и отстаивает интересы государства. По его словам, их работа ни в коем случае не должна обесцениваться.

Кравченко также поблагодарил президента и Верховную Раду за доверие и попросил принять его отставку.

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Операция "Карфаген"

  • Напомним, ранее " Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.
  • 4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.
  • По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.
  • До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.
  • На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".
  • Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.
  • Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса Генерального прокурора.
  • Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.
  • Позже в Офисе генпрокурора подтвердили обыски у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.
  • ВАКС избрал меру пресечения в отношении должностного лица ОГП Кропивы.
  • 7 сентября Ивахненко поместили под стражу с залогом в 20 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В САП подтвердили: сейф с наличными связан с операцией "Карфаген", но его нашли не в ОГП

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отставка (3244) Кравченко Руслан (215) Офис Генпрокурора (3390)
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Топ комментарии
+34
....я тіхонічка в лєс уйду....(с)
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07.09.2026 23:15 Ответить
+27
Власне на це і сподівається. І тут слід згадати, що підозру чинному нардепу може виписати лише Генпрокурор. Вангую - нового Генпрокурорв ми не побачимо ще довго.
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07.09.2026 23:22 Ответить
+24
... "поламався" черговий "професіонал" зеленої команди...
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07.09.2026 23:26 Ответить

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