Відставка Кравченка запізніла, він мав піти ще під час атак на НАБУ і САП, - Радіна

Наразі відставка генерального прокурора Руслана Кравченка є значно запізнілою, оскільки він мав піти з посади ще під час атак на НАБУ та САП.

Про це народна депутатка від "Слуги народу", голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна пише у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

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Коли Кравченко мав піти у відставку?

За її словами, Кравченко мав подати у відставку ще тоді, "коли стало зрозуміло, що "Різницька" разом із СБУ і ДБР почала "клепати" детективів НАБУ у спробі зупинити операцію "Мідас".

На її думку, він мав піти у відставку ще тоді, коли погрожував "прийти за кожним", хто вимагав його відставки після виходу у публічну площину цієї операції.

"За те, що відігравав одну з ключових ролей на кожному етапі атаки на НАБУ і САП - від фабрикування підозр детективам НАБУ до угоди зі слідством із держзрадником Христенком. За те, що тримав у СІЗО двох детективів НАБУ у справах, які розсипалися на очах, що аж довелося дати задню і відмовитися від обвинувачення у державній зраді одному з них", - додає Радіна.

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На її переконання, цей список можна продовжувати.

Проте, як нагадує депутатка, у відставку він піде через "ймовірне" кришування Офісом Генпрокурора шахрайських кол-центрів.

"Піде навіть не за власним рішенням, а після розмови з президентом. Піде у відставку на фоні інформації про те, що в ОГП готували нову атаку на НАБУ і САП, зокрема, стежили за керівництвом антикорупційних органів, їх родинами і підлеглими", - пише Радіна.

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Чи голосуватиме Радіна за відставку Кравченка?

Окремо вона акцентує увагу, що не голосувала за це призначення, але із задоволенням проголосує за цю запізнілу відставку на найближчому засіданні парламенту.

"Проте цього недостатньо. Без змін правил гри очікувати від Офісу Генпрокурора припинення "темок і схемок" марно. Імперія, яку побудував шеф, не зникне із шефом чи канцлером, а може просто залягти на дно і чекати нового шефа, нового канцлера", - переконана вона.

Які кроки необхідні?

За словами Радіної, зараз потрібно:

повернути конкурси в систему ОГП, скасовані у липні 2025 року з подачі Кравченка (це вимога Ukraine Facility)

запровадити конкурс на посаду генерального прокурора, законопроект - на розгляді комітету.

"Усе інше - не спрацює, ми з вами чудово в цьому переконалися", - резюмує нардепка.

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Операція "Карфаген"

Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.

За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.

До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.

На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".

Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.

Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.

Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.

ВАКС обрав запобіжний захід посадовцю ОГП Кропиві.

7 вересня Івахненко відправили під варту із заставою у 20 млн грн.

Увечері 7 вересня Кравченко подав у відставку з посади генпрокурора.

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