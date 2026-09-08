Операция "Карфаген": суд арестовал доверенное лицо чиновника ОГП Кропивы с возможностью внесения залога в размере 15 млн грн

ВАКС взял под стражу еще одного участника преступной организации - доверенное лицо канцлера

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на САП.

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Как отмечается, следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к доверенному лицу руководителя преступной организации – адвокату – меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 15 млн грн.



Срок действия меры пресечения - до 02.11.2026.



В случае внесения залога на подозреваемого будут возложены соответствующие процессуальные обязанности.

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