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Новости Операция Карфаген
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Операция "Карфаген": суд арестовал доверенное лицо чиновника ОГП Кропивы с возможностью внесения залога в размере 15 млн грн

15 млн грн залога: ВАКС поместил под стражу доверенное лицо руководителя преступной организации

ВАКС взял под стражу еще одного участника преступной организации - доверенное лицо канцлера

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на САП.

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Как отмечается, следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к доверенному лицу руководителя преступной организации – адвокату – меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 15 млн грн.

Срок действия меры пресечения - до 02.11.2026.

В случае внесения залога на подозреваемого будут возложены соответствующие процессуальные обязанности.

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Что этому предшествовало?

  • Напомним, ранее " Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.
  • 4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.
  • По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.
  • До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.
  • На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".
  • Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.
  • Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса Генерального прокурора.
  • Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.
  • Позже в Офисе генпрокурора подтвердили обыски у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.
  • ВАКС избрал меру пресечения в отношении должностного лица ОГП Кропивы.
  • 7 сентября Ивахненко поместили под стражу с залогом в 20 млн грн.
  • 7 сентября ВАКС также взял под стражу Сергея Кутого - водителя сотрудника ОГПУ Сергея Кропивы - с залогом в 3 млн грн.

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