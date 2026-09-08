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Новини Операція Карфаген
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Операція "Карфаген": суд арештував довірену особу посадовця ОГП Кропиви з можливістю внесення 15 млн грн застави

15 млн грн застави: ВАКС відправив під варту довірену особу керівника злочинної організації

ВАКС узяв під варту ще одного учасника злочинної організації – довірену особу Канцлера

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на САП.

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Як зазначається, слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до довіреної особи керівника злочинної організації – адвоката запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 15 млн грн.

Термін дії запобіжного заходу – до 02.11.2026.

У разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені відповідні процесуальні обовʼязки.

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Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.
  • 4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.
  • За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.
  • До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.
  • На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".
  • Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.
  • Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.
  • Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.
  • Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.
  • ВАКС обрав запобіжний захід посадовцю ОГП Кропиві.
  • 7 вересня Івахненко відправили під варту із заставою у 20 млн грн.
  • 7 вересня також ВАКС взяв під варту Сергія Куцого — водія посадовця ОГПУ Сергія Кропиви із заставою у 3 млн грн.

Автор: 

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