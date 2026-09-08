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Операція "Карфаген": суд арештував довірену особу посадовця ОГП Кропиви з можливістю внесення 15 млн грн застави
ВАКС узяв під варту ще одного учасника злочинної організації – довірену особу Канцлера
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на САП.
Як зазначається, слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до довіреної особи керівника злочинної організації – адвоката запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 15 млн грн.
Термін дії запобіжного заходу – до 02.11.2026.
У разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені відповідні процесуальні обовʼязки.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.
- 4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.
- За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.
- До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.
- На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".
- Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.
- Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.
- Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.
- Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.
- ВАКС обрав запобіжний захід посадовцю ОГП Кропиві.
- 7 вересня Івахненко відправили під варту із заставою у 20 млн грн.
- 7 вересня також ВАКС взяв під варту Сергія Куцого — водія посадовця ОГПУ Сергія Кропиви із заставою у 3 млн грн.
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