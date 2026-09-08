Операція "Карфаген": суд арештував довірену особу посадовця ОГП Кропиви з можливістю внесення 15 млн грн застави

ВАКС узяв під варту ще одного учасника злочинної організації – довірену особу Канцлера

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на САП.

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Як зазначається, слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до довіреної особи керівника злочинної організації – адвоката запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 15 млн грн.



Термін дії запобіжного заходу – до 02.11.2026.



У разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені відповідні процесуальні обовʼязки.

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