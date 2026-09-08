Еврокомиссия об отставке генпрокурора Кравченко: ЕС придерживается политики нулевой терпимости к коррупции

В Европейской комиссии прокомментировали отставку генерального прокурора Украины Руслана Кравченко на фоне спецоперации НАБУ "Карфаген" по "крышеванию" мошеннических колл-центров.

Об этом "Суспільному" сообщили в Еврокомиссии, передает Цензор.НЕТ.

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Реакция в ЕС

"Как вам известно, мы не комментируем отдельные случаи. Отметим четко: ЕС придерживается политики нулевой терпимости к коррупции. Хотим подчеркнуть, что борьба с коррупцией является ключевым требованием для любой страны, стремящейся присоединиться к Европейскому Союзу", - сообщили в Еврокомиссии.

В ЕС подчеркнули, что это требует постоянных усилий для обеспечения эффективного предотвращения, расследования и привлечения к ответственности, а также соблюдения верховенства права.

ЕК добавила, что независимость антикоррупционных органов в Украине, которыми являются НАБУ и САП, должна защищаться.

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Операция "Карфаген"

Напомним, ранее "Украинская правда" со ссылкой на свои источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.

4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.

По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.

До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.

На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".

Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.

Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.

Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.

Позже в Офисе генпрокурора подтвердили обыски у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.

ВАКС избрал меру пресечения в отношении должностного лица ОГП Кропивы.

7 сентября Ивахненко поместили под стражу с залогом в 20 млн грн.

Вечером 7 сентября Кравченко подал в отставку с поста генерального прокурора.

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